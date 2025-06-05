Трамп намагався боляче підколоти Мерца, але той виявився міцним горішком (відео)

Канцлер Німеччини показав, хто краще знає історію

Під час розмови у Білому домі сталася цікава ситуація між чинним президентом США Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Німецький лідер, обговорюючи методи завершення війни, нагадав про історичну дату Вона неочікувано викликала невдалу спробу жарту з боку Трампа.

Фрідріх Мерц звернувся до Дональда Трампа, зазначивши: "І я тут, містер президент, щоб обговорити з вами методи та інструменти, щоб закінчити цю жахливу війну. І дозвольте нагадати вам, що завтра 6 червня 2025 року – річниця висадки в Нормандії, коли американці поклали край війні в Європі, і я думаю, що зараз це конкретно у ваших руках". На це Трамп спробував відреагувати жартом: "Я думаю, це був не дуже хороший день для вас". Проте Мерц не розгубився і відповів: "Так, не дуже хороший, але в довгостроковій перспективі, містер президент, це було звільнення моєї батьківщини від нацистської диктатури". Врешті-решт Дональд Трамп погодився зі словами німецького канцлера.

Нагадаємо, що висадка в Нормандії відбулася 6 червня 1944 року. Це була найбільша в історії морська десантна операція, яка поклала початок звільненню Західної Європи від нацистської окупації під час Другої світової війни. У ній брали участь війська США, Великої Британії, Канади та інших союзних держав.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп розповів, як відмовляв Путіна від атаки на Україну і до чого готується сам. Путін у розмові з американським президентом підтвердив, що помститься за "Павутину".