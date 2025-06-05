Трамп захопився операцією "Павутина" та порівняв Україну з маленьким собакою

Трамп прокоментував удар України по РФ

Президент США Дональд Трамп захоплюється блискучою атакою безпілотників на російські аеродроми, яку здійснила Україна. Він назвав її "сильною та крутою", повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Як передає видання, один із радників Трампа сказав: "З міжнародної точки зору, це ніби чихуахуа завдала серйозної шкоди набагато більшому собаці". Втім, Трамп побоюється, що це ще більше ускладнить його "місію" з припинення вогню.

Приватно Трамп не соромився хвалити українську атаку, повідомляє Axios. "Досить потужно", — сказав він одному зі своїх людей. Інше джерело повідомляє виданню, що президент США "вважав це крутим". Але на публіці Трамп був стриманим і не висловлював своїх справжніх емоцій.

Ретельно спланована операція на найбільш стратегічних авіабазах Росії показала, що Україна має більше "козирів", ніж думав Трамп, зазначає Axios. Але водночас вона фактично викликала Путіна на ескалацію у відповідь.

У середу Трамп розповів, що Путін під час телефонної розмови "дуже рішуче" сказав йому, що вдарить у відповідь. "Це була хороша розмова, але не розмова, яка приведе до негайного миру", — сказав американський президент.

За інформацією видання, Трамп також розповідав людям, з якими зустрічався останніми днями, що атака дронів, ймовірно, підштовхне Путіна до "дуже значної" помсти. Це може зірвати його спроби домовитися про мир. "Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо деескалації. Тому, якщо Путін зійде з розуму у відповідь, так, президент має побоювання", — розповіло джерело Axios.

Водночас Путін у середу під час зустрічі, яка транслювалася по російському телебаченню, заявив, що нібито атаки ставлять під сумнів будь-яке припинення вогню або зустріч на рівні лідерів з Зеленським. Зеленський відповів у соцмережах, що Путін відмовлявся від припинення вогню задовго до цієї атаки.

Як передає Axios, однією з причин, чому атака України занепокоїла Білий дім, було те, що вона була спрямована на бомбардувальники дальнього радіуса дії. Такі літаки можуть нести ядерну зброю і є ключовою частиною ядерного стримування Росії. "Це дуже небезпечна точка", — сказав американський чиновник. Але попри ці побоювання, Трамп все одно був вражений тим, що зробили українці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як президент США ставиться до Зеленського та Путіна. Трамп казав, що якоюсь мірою розуміє президента України.