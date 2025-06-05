Трамп пытался больно подколоть Мерца, но тот оказался крепким орешком (видео)

Канцлер Германии показал, кто лучше знает историю

Во время разговора в Белом доме произошла интересная ситуация между действующим президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Немецкий лидер, обсуждая методы завершения войны, напомнил об исторической дате. Она неожиданно вызвала неудачную попытку шутки со стороны Трампа.

Фридрих Мерц обратился к Дональду Трампу, отметив: «И я здесь, мистер президент, чтобы обсудить с вами методы и инструменты, чтобы закончить эту ужасную войну. На это Трамп попытался отреагировать в шутку: "Я думаю, это был не очень хороший день для вас". Однако Мерц не растерялся и ответил: "Да, не очень хороший, но в долгосрочной перспективе, мистер президент, это было освобождение моей родины от нацистской диктатуры". В конце концов, Дональд Трамп согласился со словами немецкого канцлера.

Напомним, что высадка в Нормандии произошла 6 июня 1944 года. Это была самая крупная в истории морская десантная операция, положившая начало освобождению Западной Европы от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. В ней участвовали войска США, Великобритании, Канады и других союзных государств.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп рассказал, как отказывал Путину от атаки на Украину и к чему готовится сам. Путин в разговоре с американским президентом подтвердил, что отомстит за "Паутину".