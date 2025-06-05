"Не має іншого вибору": Трамп розповів, як відмовляв Путіна від атаки на Україну і до чого готується сам

Путін підтвердив, що помститься за "Павутину"

Президент США Дональд Трамп поділився подробицями своєї розмови з главою Росії Володимиром Путіним і розкрив деякі ключові моменти їхньої бесіди. За його словами, обговорювалися питання можливих санкцій проти РФ та його бачення щодо війни в Україні.

Трамп підкреслив, що рішення стосовно нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації він ухвалить особисто і, "можливо, дуже скоро". При цьому він додав, що позиція США буде "дуже твердою".

Щодо конкретних термінів запровадження санкцій, американський лідер висловився досить образно: "Крайній термін введення санкцій проти Росії — у моєму мозку". Він також попередив, що такі обмежувальні заходи "можуть торкнутися обох країн", натякаючи на Україну.

Також Трамп прокоментував, як відреагував Путін на спецоперацію СБУ зі знищення російських літаків. Зокрема, він зазначив, що той "отримав сильний удар". Президент США також додав: "я не думаю, що він грає в ігри".

Після нещодавніх спеціальних операцій, проведених Службою безпеки України, він нібито намагався вплинути на рішення хазяїна Кремля. "Я відмовляв Путіна вдарити по Україні у відповідь. Він сказав, що не має іншого вибору, як атакувати", – передав слова очільника Росії Дональд Трамп.

Втім, президент США запевнив у своїй рішучій позиції щодо підтримки України. "Якщо РФ переступить межу, ви будете вражені, наскільки ми жорсткі", – заявив він. Трамп також додав: "Я підтримую Україну, я за те, щоб припинити вбивати".

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів з Україною. І ми цього хочемо".

Серед інших висловлювань, президент США порівняв війну в Україні з "двома маленькими дітьми, які б’ються як божевільні в парку". А на запитання про нібито дружні стосунки з главою РФ, Трамп відповів: ""Я ні з ким не дружу".

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп захопився операцією "Павутина" та порівняв Україну з маленьким собакою. Він назвав спецоперацію СБУ "сильною та крутою".