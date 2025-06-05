Трампа бісить Зеленський? Як президент США ставиться до голови України та Путіна, дізнались ЗМІ

Трамп казав, що якоюсь мірою розуміє Зеленського

Президент США Дональд Трамп роздратований очільником Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він розуміє, що завершити війну в Україні складно.

Про це повідомила газета The New York Times, посилаючись на радників американського лідера. Вони зазначили, що Трамп і досі має певну "ворожість" до Зеленського.

"Трамп неодноразово говорив своїм помічникам, що Зеленський — "поганий хлопець", який підштовхує мир на межу ядерної війни", — пише видання.

Але попри це, своїм радникам Трамп неодноразово розповідав, що розуміє, чому президент України чинить опір, "враховуючи, що він веде війну проти противника, який, схоже, має намір продовжувати бомбардування українських міст".

Водночас прихильність Трампа до Путіна і досі залишається такою, хоч наразі він "іноді висловлює розчарування". Деякі співрозмовники кажуть, що президент США все ж може запровадити посилені санкції проти Росії.

Нагадаємо, що Трамп провів телефону розмову з Путіним, в якій очільник РФ запевнив, що має відповісти на українську операцію "Павутинка" та атаку Кримського мосту. Спочатку президент США повідомив про результати розмови у мережі, але згодом видалив цей допис.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заради Зеленського Трамп нахабно ігнорує важливі рекомендації щодо кібербезпеки.