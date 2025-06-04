Зустріч з Путіним, припинення вогню та ультиматуми Росії: головне з брифінгу Зеленського

Глава держави відповів на питання, що цікавлять багатьох

У середу, 4 червня, президент України Володимир Зеленський провів брифінг для журналістів, під час якого розповів про обмін полоненими, зустріч з Путіним, "мирний план" РФ та багато іншого.

"Телеграф" у цьому матеріалі зібрав основні заяви українського лідера з брифінгу. Його трансляцію вело "Суспільне".

Український президент зокрема висловився щодо "мирного плану" супротивника і зазначив, що документ буквально просочений ультиматумами.

Зустріч з Путіним та припинення вогню

Глава держави пропонує запровадити режим припинення вогню до зустрічі лідерів, тобто його особистої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним. Українська сторона готова провести її будь-якого дня.

"Ми пропонуємо російським припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя особиста думка ми готові до зустрічі відразу. Зустріч на вибір росіян: Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день.

Чому припинення вогню до зустрічі лідерів, тому що ми зустрінемося і якщо немає жодного розуміння, немає бажання деескалації та поглядів як це завершити, то припинення вогню закінчиться цього ж дня.

Якщо ми побачимо, що можемо продовжити діалог і готові до відповідних кроків деескалації, ми продовжимо режим припинення вогню. З американським моніторингом, з американськими гарантіями посередництва", — каже президент України.

Ультиматуми Росії

Зеленський зазначив, що одним із ключових пунктів так званого "мирного плану" Росії є міжнародне визнання анексії українських територій та виведення ЗСУ. Таку вимогу президент називає ультиматумом.

"Чому це ультиматум? Тому що перший пункт — міжнародно-правове визнання входження до складу РФ Криму, "днр", "лнр", Запорізької та Херсонської областей, повне виведення з територій ЗСУ та інших воєнізованих формувань України", — пояснив Зеленський.

Він додав, що ультимативним є перший пункт "плану".

"Точно суперечить Статуту ООН, здоровому глузду та Конституції України. Це одразу вимога найбільшої винагороди для Путіна за цю війну", — підсумував глава держави.

Також Зеленський каже, що, переглядаючи цей документ, скрізь відчувається тиск і ультиматум.

Він пояснив, що, переглядаючи цей документ, всюди відчувається тиск і ультиматуми.

"Дух цього документа — ультиматум. Треба змінити дух документа, і тоді буде змінено… інші підходи будуть до тих чи інших питань — людей, територій, деескалації та припинення вогню", — пояснив він.

Росія затягувала передачу "меморандуму"

Російська сторона має намір відмовлятися від передачі свого "меморандуму" до другого раунду переговорів у Стамбулі.

"З чим пов’язана не передача російського документа до зустрічі? Тому що вони розуміли, що це ультиматум і його не сприйматиме українська сторона, ніхто не сприйматиме серйозно, тому що там ультиматум. Це не меморандум про взаєморозуміння", — пояснив Зеленський.

"М’яка політика та відкриті двері"

Український президент каже, що деякі наші партнери застосовують до Росії "м’яку політику". Він також вважає, що для росіян відкрито дуже багато "дверей можливостей".

"Чому для них (росіян – ред.) дуже багато дверей, а для українців, які ні на кого не нападали, одні й не дуже великі", — зазначає Зеленський.

Обмін полоненими

На вихідних, 7 та 8 червня, має пройти обмін полоненими між Україною та Росією. Сьогодні, 4 червня, обидві сторони провели консультації щодо майбутньої події.

"Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових із цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість", — зазначив Зеленський.

Списки Україна поки не отримала, хоча раніше сторони домовлялися про їхнє попереднє надання.

"Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки, кого ми змінюємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знову не отримали, знову є якісь причини. Все-таки наполягатимемо, щоб українська сторона отримала списки", — підкреслив президент.

Створення ПВК

Володимир Зеленський висловився щодо ще однієї вимоги РФ про "націоналістичні формування". Він наголосив, що приватних армій в Україні немає, проте після ультиматумів РФ він замислиться над цим питанням.

"Розпуск українських націоналістичних формувань (одна з вимог у меморандумі РФ — ред.). Хочу нагадати, жодних приватних формувань в українській армії немає. Якщо вони говорять про "Азов", це Нацгвардія України. Якщо вони говорять про приватні армії та формування, у нас їх немає згідно з нашим законодавством. Хоча тепер я думатиму про це після ультиматумів", — сказав він.

Українська мова

Український лідер нагадав, що в Україні є лише одна державна мова — українська.

"Російське "беспокойство" про російськомовне населення – це схоже на кривавий піар, адже вони масовано знищують регіони на Сході, де здебільшого були російськомовні чи російськомовні та російськомовні люди", — каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський у ході брифінгу 2 червня жорстко пройшовся за вимогами росіян у Стамбулі.