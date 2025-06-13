Іран пообіцяв помститися США за удари Ізраїлю. Що про це каже Трамп

Іран погрожує відповіддю не лише Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував удари Ізраїля по Ірану. Зокрема, він підтвердив, що знав про плани Ізраїлю завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану ще до їх здійснення. Американський лідер заявив, що Іран не може мати ядерну зброю, і сказав, що сподівається на повернення Ірану до переговорів.

Про це Трамп розповів ведучому каналу Fox News. Протягом останніх днів Трамп кілька разів спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

Адміністрація Трампа каже, що повідомила щонайменше одного ключового союзника на Близькому Сході про майбутній удар, але підкреслила, що США не беруть участі в операції. "Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей у ​​керівництві, які не повернуться", – сказав Трамп.

За словами Трампа, центральне командування США перебуває у стані підвищеної готовності захищати США та Ізраїль у разі іранської відповіді. Протягом останніх тижнів США також поповнювали запаси ракет системи "Залізний купол" для Ізраїлю.

Нагадаємо, в Ірані звинуватили в атаках не лише Ізраїль, але й Сполучені Штати, і пообіцяли відповідь обом країнам. Ймовірною ціллю можуть стати американські військові об’єкти на території Ізраїлю і не тільки.

На ізраїльській території діють американські військові об'єкти, зокрема радіолокаційна станція раннього попередження на горі Керен та Об'єднаний оперативний центр на авіабазі Хацор.

Радіолокаційна станція раннього попередження на горі Керен

Авіабаза Хацор

США також тримають в Ізраїлі військові резерви на суму 1,8 мільярда доларів - в них містяться боєприпаси, бомби, ракети та медичне обладнання.

Крім того, американські військові бази розташовані по всьому регіону навколо Ірану - у Катарі, Бахрейні, Кувейті, ОАЕ, Саудівській Аравії, Йорданії та інших країнах.

Раніше "Телеграф" писав про наслідки удару по Ірану. Уражено об'єкти ядерної програми, Ізраїль очікує на удар у відповідь.