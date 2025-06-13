Глава армії Ірану, вчені-ядерники і не тільки. Кого ліквідували під час атаки Ізраїлю - ЗМІ

Назва операції ударів по Ірану — "Народ як лев"

Ізраїль атакував Іран в ніч на п'ятницю, 13 червня. ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ядерної програми Ірану та військових базах на околицях Тегерана. Загинули високопоставлені офіцери та науковці, причетні до ядерної програми.

Іранське державне агентство IRNA повідомляє про загибель в результаті нічних авіаударів Ізраїлю по Ірану командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерала Хосейна Саламі та кількох високопоставлених офіцерів.

В Ірані визнали, що внаслідок ударів Ізраїлю було ліквідовано й начальника Генштабу Збройних сил Ірану — генерал-майора Мохаммада Багері. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї офіційно визнав, що низку топових іранських генералів і вчених було ліквідовано. Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пише, що генерали та вчені знищувалися прямо у своїх квартирах точними ударами.

Іран заявив, що Мохаммад Багері загинув

Також іранська сторона повідомляє про загибель вчених-ядерників. Заявлено, що загинули колишній очільник Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі-Давані, президент Ісламського університету Азад Мохаммад Мехді Техранчі, керівник кафедри ядерної інженерії в іранському університеті Абдольхамід Мінучехр.

Ферейдун Аббасі

Мухаммад Техранчі міг загинути від авіаударів Ізраїлю по Ірану

"Аміт Сегаль, провідний ізраїльський журналіст, з посиланням на джерела в ізраїльській сфері безпеки, зазначає, що висока ймовірність того, що разом із начальником Генштабу було ліквідовано й інших високопоставлених офіцерів іранського Генерального штабу", — пише Левін.

Ізраїль завдав ударів по об'єктах на території Ірану — що відомо

Близько 3 години в ніч на 13 червня армія Ізраїлю атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану. Під ударом були Тегеран та інші міста. Назва операції ударів по Ірану — "Народ як лев".

За словами голови уряду Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. Іран пригрозив відповісти на авіаудари, Ізраїль перебуває у повній готовності.

Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в країні. Армія Ізраїлю розповсюдила екстрене попередження про скасування навчання, роботи підприємств та зборів по всьому Ізраїлю. ЦАХАЛ оголосив мобілізацію резервістів.

Як повідомляв "Телеграф", державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не беруть участі в операції проти Ірану. Він також застеріг Тегеран від атаки на військові бази США в регіоні.

Варто зазначити, що у жовтні 2024 року Ізраїль завдав масштабного удару по місцях виробництва безпілотників та балістичних ракет Ірану. Також було завдано удару по одному з ядерних об’єктів. Проте зараз обидві країни опинилися на порозі реальної та повномасштабної війни.