Маленький Ізраїль атакував країну у 80 разів більшу за себе. Хто сильніший за рейтингами армій світу

Ізраїльтян у 9 разів менше за іранців

Ізраїль в ніч на 13 червня розпочав військову операцію проти Ірану. Країна, площа якої приблизно дорівнює площі Львівської області України, атакувала другу за розміром країну Близького Сходу.

Між країнами 1200 кілометрів

Варто зазначити, що Ізраїль та Іран не мають спільних кордонів. Між країнами розташовані території Іраку та Йорданії. Відстань між кордонами Ірану та Ізраїлю становить близько 1200 кілометрів. Балістичні ракети долітають від однієї країни до другої приблизно за 10–12 хвилин. Безпілотникам на це треба близько 9 годин.

Між Ізраїлем та Іраном лежать Ірак та Йорданія

Іран у 80 разів більший за Ізраїль

Територія держави Ізраїль складає 20 770 квадратних кілометрів. Він межує з Єгиптом, сектором Газа Палестинської держави, з Йорданією і Західним берегом Йордану, з Ліваном і Сирією. Загальна довжина державного кордону — 1068 км, але через істотні територіальні суперечки кордони Ізраїлю визначені неточно.

Ісламська Республіка Іран, як вже зазначалося, за розмірами є другою країною Близького Сходу та 17-ю у світі. Межує на заході з Іраком, на північному заході — з Азербайджаном, Вірменією, Туреччиною, на півночі — з Туркменістаном, на сході — з Афганістаном та Пакистаном. Територія Ірану складає 1 648 195 квадратних кілометрів. Таким чином, територія Ірану майже у 80 разів більша за територію Ізраїлю.

Ізраїльтян у 9 разів менше за іранців

Населення Ізраїлю станом на 1 січня 2021 року становило 9 291 000 осіб. Населення Ірану приблизно 83 мільйони. Тобто в Ірані мешкає у 9 разів більше людей, ніж в Ізраїлі.

Армія Ізраїлю

Ізраїльські воїни

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) — складається з трьох родів військ: сухопутні повітряні та Військово-морські. ЦАХАЛ очолює начальник Генерального штабу, який підпорядковується Міністру оборони Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю нараховує 169 з половиною тисяч активних службовців та 465 тисяч резервістів.

Іранська армія слабша, ніж ізраїльська

Згідно з Індексом військової сили сайту Global Fire Power за 2025 рік, Армія Ізраїлю посідає 15 місце серед 145 армій світу. Іранська армія посідає 16 місце.

Рейтинги армій Ізраїлю та Ірану

Армія Ірану

Армія Ірану є однією з найбільших на Близькому Сході. За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, збройні сили Ірану нараховують щонайменше 580 тис. військовослужбовців та близько 200 тис. резервних сил. Йдеться про регулярну армію та військові формування Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Іранські військові

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп прокоментував удари Ізраїля по Ірану. Він підтвердив, що знав про плани Ізраїлю. Центральне командування США перебуває у стані підвищеної готовності захищати США та Ізраїль у разі іранської відповіді.