Війна на Близькому Сході підніме ціни на нафту. Чи відчує це Україна?

Ціна на сиру нафту визначає майже все — від вартості пального на заправках до цінників на продукти в магазині.

Світові ціни на нафту зросли після того, як Ізраїль заявив про удар по Ірану, що призвело до різкої ескалації напруженості на Близькому Сході. Прогнози холдингу JPMorgan зберігаються на рівні від 60 до 65 доларів, але в разі війни ціна може злетіти до 120 доларів за барель.

Це може статися у разі закриття Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світового транспортування нафти, розповів експерт нафтового ринку Леонід Косянчук в коментарі "Телеграфу". Він наголосив: "Це порушить постачання світової нафти і наслідками буде те, що споживання перевищить пропозиції. І відтак ціна на нафту піде вгору. Якщо конфлікт буде короткостроковим, то нафта підійметься в ціні десь 5-10 доларів на барелі. Якщо ж це перейде в довгостроковий конфлікт плюс блокаду Ормузької протоки, підвищення ціни буде до 30 доларів на барелі". Якщо ж війна затягнеться та приєднаються інші нафтові країни, вартість може сягнути 200 доларів США, вважає експерт.

Коли підвищення світових цін на нафту відчують українці?

Україна відчує наслідки за кілька тижнів. Адже у Європі зараз перероблення йде з тих нафтопродуктів, які були вже закуплені. Європейські ціни впливатимуть на українські, бо в Україні нафтопереробна галузь серйозно постраждала і велика частка палива імпортується.

Експерт наголошує — прямої залежності немає. Тож навіть при низькій ціні, експортери можуть виставляти більшу вартість — це бізнес. Однак різкого зростання цін очікувати не варто.

"Гравісти ринку не зацікавлені в різкому підвищенні, тому що зразу впаде споживання, а відтак і економічна доцільність взагалі цього бізнесу. По-друге, є ще процес заміщення дорогих нафтопродуктів, на дешевші, які були в торгівельній мережі. А запаси на сьогодні створені, за моїми даними, досить суттєві в Україні", — розповідає Косянчук. Ціни будуть підійматися повільно і реагуватимуть на інтенсивність конфлікту та кількість залучених держав.

Експерт Сергій Куюн також не квапиться говорити про наслідки. Ціни на нафту наразі чутливо реагують на розвиток подій. "Неодноразово ми бачили, як вони швидко злітають, як швидко падають. Тому я думаю, що ще пару діб мінімум потрібно для того, щоб послідкувати, що буде, — зазначає він. — Висока ціна, можу сказати точно, не потрібна нікому. Ні Штатам, ні Європі, ні Китаю".

Хто виграє від високих цін на нафту

Якщо ціни на нафту зростуть, Росія може скористатися ситуацією, але за певних умов. "Виграє Росія, якщо вона буде в змозі перекрити ті ембарго і обмеження, які на сьогодні вона має, ті санкції, накладені і на нафтовий флот. Я думаю, що Китай і Індія дуже швидко скористаються цією ситуацією і будуть основними гравцями на фоні російського експорту", — каже Леонід Косянчук. Зростання цін на нафту дасть можливість таким країнам як Китай, потурбуватись про свою енергетичну безпеку та зробити запаси з російської нафти. Наразі ситуація така, що навіть якщо США і решта гравців на ринку виставлять свої запаси — це "може згладити ситуацію на тиждень-два, не більше".

Як раніше розповідав "Телеграф" ціни на пальне в Україні і так зросли. Чи буде новий стрибок цін на заправках та як угода з Трампом може вплинути на ситуацію, пояснює експерт ринку пального Сергій Куюн.