Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)

Було п'ять хвиль атак

Ізраїль в ніч на 13 червня завдав авіаційних ударів по Ірану. Було атаковано об'єкти ядерної програми Ірану та військові бази, ліквідовано начальника Генштабу Збройних сил Ірану та ще кількох високопоставлених військових. Іран погрожує ударами у відповідь.

"Телеграф" слідкує за розвитком подій в режимі онлайн. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що операція, яка отримала назву "Народ як лев", має на меті "усунути іранську загрозу самому існуванню Ізраїлю". За його словами, вона триватиме "стільки днів, скільки потрібно". В ізраїльській армії операцію схарактеризували як превентивну, точкову, комбіновану та засновану на високоякісній розвідці.

10.10. Ізраїльська армія опублікувала нове відео, на якому зображено регіони Ірану, що зазнали нападу з боку Ізраїлю.

9:50 В сусідній із Ізраїлем Йорданії звучать сигнали тривоги. У повітряному просторі країни знаходяться дрони, які Іран запустив по Ізраїлю.

Йорданія на карті

8:50 Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран вдасться до дій у відповідь. Центральне командування США перебуває у стані підвищеної бойової готовності.

8:30 Повітряні сили Ізраїлю показали кадри підготовки та вильоту деяких літаків для завдання ударів по Ірану. Понад 200 машин було взяли участь у п'яти хвилях атаки. Перші удари паралізували системи ППО Ірану, щоб наступні літаки могли продовжувати роботу. Армія Ізраїлю повідомила, що Іран запустив сотню дронів у бік Ізраїлю.

8:00 ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію начальника штабу Збройних сил Ірану, командувача Корпусу вартових ісламської революції та командувача надзвичайних ситуацій Ірану.

"Сьогодні Іран як ніколи близький до отримання ядерної зброї. Зброя масового знищення в руках іранського режиму — це екзистенційна загроза для Ізраїлю та серйозна небезпека для всього світу. Держава Ізраїль не дозволить режиму, метою якого є її знищення, здобути таку зброю", — йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в країні. Армія Ізраїлю розповсюдила екстрене попередження про скасування навчання, роботи підприємств та зборів по всьому Ізраїлю. ЦАХАЛ оголосив мобілізацію резервістів.

Армія Ізраїлю заявила, що понад 200 бойових літаків атакували понад 100 цілей по всьому Ірану. Зокрема ядерні об’єкти в різних районах.

Іранська сторона заявила, що внаслідок ізраїльських ударів загинули:

начальник Генштабу Збройних сил Ірану — генерал-майор Мохаммад Багері

командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Хосейн Саламі

колишній очільник Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі-Давані

президент Ісламського університету Азад Мохаммад Мехді Техранчі

керівник кафедри ядерної інженерії в іранському університеті Абдольхамід Мінучехр

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підтвердив, що внаслідок атак загинули кілька військових командирів та вчених. Він пригрозив Ізраїлю "суворим покаранням", а також "гірку та болісну долю".

Державний секретар США і радник президента з національної безпеки Марко Рубіо заявив, що його країна знала про атаки Ізраїлю, але участі в них не брала. Він також застеріг Тегеран від атаки на військові бази США в регіоні.