Іран вдарив по Тель-Авіву. Як виглядає місто Ізраїлю зараз (фото, відео)

"Залізний купол" не встигає збивати усі ракети

Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві.

Про це повідомляє yenet. Зазначається, що "Залізний купол" Ізраїлю не справляються з таким масштабом атаки.

"Обстріл триває. У напрямку Держави Ізраїль було випущено ще один залп з десятків ракет. Вибухи, які ви чуєте, є результатом перехоплень або падінь", — каже речник Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін.

Станом на 22:00 за Києвом, за даними рятувальників Ізраїлю, вже відомо про "14 жертв внаслідок іранського нападу". У Тель-Авіві на одному з місць події було зафіксовано значні руйнування. Також вибухи прогриміли в місті Рамат. Однак вже є інформація, що Іран запустив на Ізраїль понад 300 ракет.

Руйнування в Тель-Авіві

Ракеты над Тель-Авивом

Водночас у мережі вже показали, як зараз виглядає Тель-Авів — над містом здійнялось багато стовпів диму. А на відео, які поширюють видно, що деякі ракети влучають безпосередньо в центр міста.

Іран ударив по Тель-Авіву в Ізраїлі

Тель-Авів зараз

Однак в Ізраїлі продовжують запевняти, що їх ППО перехоплює та збиває усі ракети. Зазначається, що також іранські ракети атакували ключовий командний пункт ЦАХАЛ у Кірьє, де знаходилося все ізраїльське військове та політичне керівництво.

При цьому ЦАХАЛ повідомив про удари по ще одному ядерному об’єкту Ірану, цього разу — поблизу міста Ісфаган. Як пише Times Of Israel, імовірно, це вже третя атака на іранські ядерні об’єкти. Адже до цього Армія оборони Ізраїлю атакувала такий об’єкт у Натансі, а також повідомлялося про удар по заводу у Фордо.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".

Нагадаємо, що вже відомо, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об'єктах Ірану.