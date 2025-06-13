Путін відреагував на удари Ізраїлю по Ірану саме так, як і передбачалося

Раніше Іран та Росія уклали договір про стратегічне співробітництво

У зв’язку з масштабною операцією Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася вночі 13 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонні переговори з главами обох держав.

Про це повідомляє сайт Кремля. Раніше експерти абсолютно вірно передбачили поведінку Москви в такій слизькій ситуації після укладання з Тегераном договору про стратегічне партнерство.

Розмова із президентом Ірану

У бесіді з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном Путін висловив співчуття керівництву та народу Ісламської Республіки через численні людські жертви, зокрема серед мирних жителів, внаслідок ізраїльських ударів.

Російський лідер також підкреслив, що Москва засуджує дії Ізраїлю, "вжиті на порушення Статуту ООН та міжнародного права". Він не забув нагадати про зусилля РФ щодо врегулювання ситуації, пов’язаної з іранською ядерною програмою, мирним шляхом.

Також Путін пообіцяв, що Москва і надалі "сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем".

Розмова із прем’єр-міністром Ізраїлю

Пресслужба Кремля повідомляє, що у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Путін підкреслив важливість повернення до переговорів та розв'язання питання іранської ядерної програми виключно дипломатичним шляхом.

Російський диктатор висловив готовність надати посередницькі послуги, щоб не допустити подальшої ескалації напруженості.

Глава Кремля домовився з керівниками обох країн про продовження тісних контактів, спрямованих на "врегулювання нинішньої ситуації, що загрожує найбільшими згубними наслідками для всього регіону".

Що казали експерти

Примітно, що ще в першій половині дня політологи в коментарях "Телеграфу" спрогнозували ситуацію так: попри договір про стратегічне партнерство Росія не піде на загострення відносин з Ізраїлем.

"У цій ситуації вони спочатку вичекають, а потім спробують виступити силою діалогу, деескалації, чогось подібного", – припустив політолог Олег Саакян.

На його думку, Москва просто стежитиме за ситуацією, закликатиме всіх до деескалації, говоритиме про заплановані консультації. По суті, вона просто тягтиме час, не займаючи жорсткої позиції.

Своєю чергою, програмний менеджер Центру геополітичних досліджень Konstanta R&D Group Олена Пшенична вважає, що Росія, швидше за все, обмежиться риторикою "глибокого занепокоєння" та символічною допомогою: радниками чи інструкторами. Москва намагатиметься "зберегти обличчя" перед Іраном, але не дати приводу Ізраїлю активніше підтримати Україну.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція під назвою "Народ як лев" є превентивною відповіддю на загрозу, яку становить іранська ядерна програма. За його словами, Іран вже накопичив достатньо збагаченого урану для дев’яти атомних боєзарядів і планував виготовити 10 тисяч балістичних ракет протягом трьох років.