"Ізраїль за 2 дні": у мережі з'явився смішний мем з "іранською Симоньян"

Українці порівнюють героїню мему з "іранською Симоньян"

Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану в ніч проти 13 червня. В Україні, тим часом, з'явився новий мем, який із гумором і сарказмом коментує загострення ситуації між країнами після недавніх авіаударів.

Допис опублікували в одному з Telegram-каналів. На фото видніється текст: "У гарячій війні ми Ізраїль переможемо за 2 дні. Ну що його перемагати то, ну Ізраїль, ну".

Мем зображує жінку в червоному хіджабі, яка нібито виступає в одному з іранських телеканалів. Фраза іронічно відображає надмірно впевнені й часто нереалістичні заяви про легку перемогу в конфлікті, які можна почути в офіційних заявах або пропагандистських матеріалах.

Українці порівнюють цю героїню мему з "іранською Симоньян" — натякаючи на схожу манеру діяльності, яку пов'язують із Маргаритою Симоньян — головною російською пропагандисткою.

Мем на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ця сатирична картинка влучно висміює заяви про війну Ірану з Ізраїлем, що викликало резонанс у соцмережах і додало гумору в напружену міжнародну ситуацію. Користувачі тонко натякнули на кремлівські мотиви, висміюючи надмірно впевнені заяви Росії про швидку перемогу у війні проти України.

Раніше "Телеграф" публікував більшу добірку мемів про конфлікт між Ізраїлем та Іраном, висміюючи реакцію міжнародної спільноти. Особливу увагу вони приділяють ООН, порівнюючи її з безсилим спостерігачем.