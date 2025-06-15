Несподіваний поворот: як війна на Близькому Сході вдарить по платіжках українців

Що подорожчає найбільше в Україні після атак Ізраїлю та Іран

Ціни на газ через атаки Ізраїлю на газову інфраструктуру Ірану зростуть в Європі, а згодом і в Україні.

Таку думку висловив колишній очільник правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Про це він написав у соцмережах.

За словами експерта, зростання цін пов'язане з тим, що Іран постачає газ до Туреччини. Турки потім перепродають це паливо країнам Європейського Союзу.

Туреччина вважається безпечною альтернативою для поставок природного газу до Європи, особливо після припинення транзиту російського палива через Україну з початку 2025 року. Проте тепер іранський газ опинився під загрозою.

Коболєв пояснює, що турки не зможуть замінити іранський газ російським. Обидва газогони вже завантажені майже повністю. Тому Туреччина буде змушена або зменшувати поставки газу до ЄС, або збільшувати частку дорожчого зрідженого природного газу.

У будь-якому випадку це підніме ціни в Європейському Союзі. А якщо Ізраїль продовжить атаки на іранський газовий сектор, частина російського газу може бути перенаправлена до Ірану.

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