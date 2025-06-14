Іран влаштував вже четверту ракетну атаку на Ізраїль: повідомляється про постраждалих

Внаслідок ракетної атаки є влучання: перехопити усі запущені ракети системам ППО не вдалося

Іран вранці 14 червня вчергове запустив по Ізраїлю ракети. Це вже четверта ракетна атака з моменту початку іранської "операції відплати" за ізраїльські удари по об'єктах ядерної та балістичної програми 13 червня. Внаслідок ракетного удару є поранені в Ізраїлі.

Про атаку повідомила Армія оборони Ізраїлю. Військові закликали мирних мешканців перебувати в укриттях та виконувати вказівки представників збройних сил.

"У напрямку Держави Ізраїль було випущено додатковий ракетний залп. Вам пропонується продовжувати виконувати вказівки Командування тилу та надіслані вам інструкції. Система протиповітряної оборони наразі виявляє та перехоплює пуски", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки є влучання: перехопити усі запущені ракети системам ППО не вдалося. Національна медична служба Ізраїлю повідомила, що вже відправила на місця влучань співробітників швидкої допомоги та парамедиків

"Співробітники MDA EMT і парамедики надають медичну допомогу приблизно 10 людям, які дістали легкі та середньої тяжкості травми", – сказано у звіті служби.

Нагадаємо, що Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – ще одну хвилю ракет, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах в ніч на 13 червня. Також нагадаємо, що вже відомо, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об'єктах Ірану.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".