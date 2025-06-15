Неожиданный поворот: как война на Ближнем Востоке ударит по платежкам украинцев

Что подорожает больше всего в Украине после атак Израиля и Иран

Цены на газ из-за атак Израиля на газовую инфраструктуру Ирана вырастут в Европе, а впоследствии и в Украине.

Такое мнение высказал бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Об этом он написал в соцсетях.

По словам эксперта, рост цен связан с тем, что Иран поставляет газ в Турцию. Турки затем перепродают это топливо странам Европейского союза.

Турция считается безопасной альтернативой поставкам природного газа в Европу, особенно после прекращения транзита российского топлива через Украину с начала 2025 года. Однако теперь иранский газ оказался под угрозой.

Коболев объясняет, что турки не смогут заменить иранский газ российским. Оба газопровода уже загружены почти полностью. Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого сжиженного природного газа.

В любом случае, это поднимет цены в Европейском Союзе. А если Израиль продолжит атаки на иранский газовый сектор, часть российского газа может быть перенаправлена в Иран.

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