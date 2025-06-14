Ізраїль всю ніч здригався від вибухів, а Іран святкував (репортаж)

Не всі ракети перехопила ППО

Іран атакував Ізраїль ракетами в ніч на 14 червня у відповідь на ізраїльські удари по ядерних та військових об'єктах 13 червня. В Ізраїлі є загиблі та постраждалі, а жителі Тегерану радіють обстрілам.

За ніч Іран здійснив п'ять хвиль ракетних обстрілів по всьому Ізраїлю. Перехопити усі запущені ракети системам ППО не вдалося, є влучання. Відомо про трьох загиблих, 65 людини отримали поранення, повідомляє N12.co.il.

Внаслідок іранської ракетної атаки є руйнування в різних частинах Ізраїлю. Пошкоджено будинки та інші будівлі. Постраждали також автомобілі.

Іран запустив ракети по Ізраїлю. Фото: Getty Images

По всій країні працювала ППО. Фото: Getty Images

Небо Ізраїлю під час атаки. Фото: Getty Images

Деякі ракети перехопити не вдалося. Фото: Getty Images

Є влучання у будинки. Фото: Getty Images

У столиці Ірану Тегерані люди вийшли на вулиці та "святкували" удари по Ізраїлю. Серед них були й жінки.

В Ірані святкують обстріл Ізраїлю. Фото: Getty Images

Жителі Тегерану радіють ударам по Ізраїлю. Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїлю. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – ще одну хвилю ракет, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах. Також нагадаємо, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об'єктах Ірану.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".