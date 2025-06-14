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Ізраїль всю ніч здригався від вибухів, а Іран святкував (репортаж)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Іран атакував Ізраїль Новина оновлена 14 червня 2025, 08:25
Іран атакував Ізраїль. Фото Телеграф, Getty Images

Не всі ракети перехопила ППО

Іран атакував Ізраїль ракетами в ніч на 14 червня у відповідь на ізраїльські удари по ядерних та військових об'єктах 13 червня. В Ізраїлі є загиблі та постраждалі, а жителі Тегерану радіють обстрілам.

За ніч Іран здійснив п'ять хвиль ракетних обстрілів по всьому Ізраїлю. Перехопити усі запущені ракети системам ППО не вдалося, є влучання. Відомо про трьох загиблих, 65 людини отримали поранення, повідомляє N12.co.il.

Внаслідок іранської ракетної атаки є руйнування в різних частинах Ізраїлю. Пошкоджено будинки та інші будівлі. Постраждали також автомобілі.

Іран атакує Ізраїль, фото: Getty Images
Іран запустив ракети по Ізраїлю. Фото: Getty Images
Getty Images Іран бомбить Ізраїль
По всій країні працювала ППО. Фото: Getty Images
Getty Images Атака Ірану на Ізраїль
Небо Ізраїлю під час атаки. Фото: Getty Images
Getty Images Обстріл Ізраїлю
Деякі ракети перехопити не вдалося. Фото: Getty Images
Getty Images Ізраїль був під ракетним обстрілом Ірану
Є влучання у будинки. Фото: Getty Images

У столиці Ірану Тегерані люди вийшли на вулиці та "святкували" удари по Ізраїлю. Серед них були й жінки.

Getty Images В Ірані радіють обстрілу Ізраїлю
В Ірані святкують обстріл Ізраїлю. Фото: Getty Images
Getty Images Тегеран радіє ударам по Ізраїлю
Жителі Тегерану радіють ударам по Ізраїлю. Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїлю. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – ще одну хвилю ракет, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах. Також нагадаємо, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об'єктах Ірану.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".

Теги:
#Іран #Ізраїль #Фото #Ракетний удар