"Маємо історично найнижчі запаси". Енергетики назвали головну проблему України

Суттєва кількість газу була використана на генерування електроенергії

Наразі Україні вистачає власної генерації електроенергії. Проте є стратегічний виклик — недостатня кількість газу.

Енергетична система України зараз тримається на власній генерації

Про це розповів очільник центру досліджень енергетики Олександр Харченко в Українському медіацентрі. За його словами, імпорт електроенергії наразі відбувається виключно на комерційних підставах. Також Україна експортує електроенергію.

"Зараз імпорт не є чимось, що допомагає утримувати нам енергосистему. Це просто комерційні операції з метою щось заробити, знайти дешеву енергетику в Європі, потім щось продати знову за кордон, трейдери так роблять, заробляють кошти. І це добре, бо зайвих грошей у нас в країні нема", — пояснив Харченко.

В газових сховищах України найменші запаси за всю історію

Він висловив сподівання, що так буде і надалі. Проте енергетична сфера України має стратегічний виклик — кількість газу. Річ у тім, що минулого року досить суттєва кількість газу була використана на генерування електроенергії.

"І в ситуації, коли ми зараз маємо історично найнижчі запаси в газових сховищах, потребуємо імпорту газу на рівні 4-4,5 млрд кубометрів (приблизно 40% від усього, що ми хочемо накопичити), то це дуже суттєво впливає. І в нас немає на це грошей (і поки що не видно, звідки вони візьмуться), і про це вже каже президент, але наразі поки рішення проблеми нема. Я не бачу поки рішень уряду, "Нафтогазу", що були б направлені на рішення ці проблеми", — констатував експерт.

Проблема з газом не є наслідком російських атак

За словами Харченка, проблема з кількістю газу у сховищах кристалізувалася після ударів Росії, але вони не є першопричиною. До того ж вже близько 80% того, що пошкодили росіяни, уже відновлено і працює.

"Головним фактором є те, що резерви використовувалися, а нові не формувалися. Не відбувалося компенсації дефіциту газу. І різниця не була суттєвою, але коли почалися атаки, ситуація погіршилася", — описав ситуацію Харченко.

Нагадаємо, також Харченко дав прогноз, чи будуть відключення світла влітку. Країна входить в літній період з набагато кращими показниками, ніж рік тому.