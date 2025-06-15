Не лише Іран, РФ та США. Які країни володіють ядерною зброєю та в яких кількостях (порівняння)

Які країни нарощують свої арсенали

Голова МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність країни відмовитися від ядерної зброї та її розробки. Ці заяви дуже швидко розповсюдили у соцмережах, незважаючи на те, що подібні слова Тегеран озвучує не вперше.

Заява іранського дипломата з'явилася на тлі обстрілів між Іраном та Ізраїлем, які тривають уже три дні, проте нічого принципово нового в позиції Тегерана не відбулося. Іран і раніше неодноразово заявляв про готовність зобов'язатися не виробляти ядерну зброю та ліквідувати запаси високозбагаченого урану в обмін на скасування санкцій. "Телеграф" розповість, які ще, крім Ірану, країни володіють ядерною зброєю та в яких кількостях.

Які країни володіють ядерною зброєю

На сьогодні дев'ять країн світу володіють ядерною зброєю: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Ізраїль, Індія, Пакистан та Північна Корея. Загальна кількість ядерних боєголовок у світі становить приблизно 12 241 одиницю станом на початок 2025 року.

Росія має найбільший ядерний арсенал

Ядерна зброя Росії

Росія володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі – близько 6 257 боєголовок. Глава РФ Володимир Путін неодноразово використовував ядерні загрози як інструмент тиску на Україну та її союзників під час війни.

США – друга за кількістю ядерних боєголовок

Ядерна зброя США

Сполучені Штати посідають друге місце з арсеналом у 5 550 ядерних боєголовок. Через дії Росії США прискорюють її розгортання.

Європейські ядерні держави

Великобританія та Франція входять до складу офіційних ядерних держав за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ці країни володіють значно меншими арсеналами порівняно з США та Росією.

Китай

Ядерна зброя Китаю

Китай активно розвиває нові балістичні ракети та крилаті ракети. Пекін розширює свій ядерний арсенал як частину загальної модернізації збройних сил. За оцінками експертів, кількість ядерних боєголовок Китаю складає 410 одиниць.

Ізраїль не визнає наявність ядерної зброї

За оцінками експертів, Ізраїль володіє приблизно 90 ядерними боєголовками, проте офіційно не визнає і не заперечує наявність ядерної зброї.

Індія та Пакистан

Ядерна зброя Індії

Індія володіє близько 160 ядерними боєголовками і продовжує нарощувати свій арсенал. Пакистан має приблизно 170 ядерних боєголовок. Обидві країни розробляють ядерну зброю як засіб стримування одна одної. Індія, крім ядерних боєголовок, має ще цілий арсенал балістичних ракет.

Північна Корея

Північна Корея володіє найменшим ядерним арсеналом серед дев'яти ядерних держав. Пхеньян активно розвиває ракетні технології та проводить ядерні випробування. Найновіші дані — за 2010 рік — вказують на те, що КНДР має 30-40 одиниць ядерної зброї і потенціал виготовляти до 6-7 одиниць на рік.

Отже, США та Росія разом контролюють приблизно 87% від загальної кількості ядерної зброї у світі. Понад 9 500 боєголовок готові до бойового застосування, а близько 2 100 з них перебувають у стані підвищеної готовності.

Ядерний арсенал різних країн

Раніше "Телеграф" також писав, що Росія регулярно лякає світ застосуванням ядерної зброї.