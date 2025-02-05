Путін хоче застосовувати ядерку у відповідь на удари звичайною зброєю не тільки по РФ

Ядерна зброя – це засіб "стримування" в розумінні РФ

Російська ядерна зброя може бути використана у відповідь на застосування проти Росії або Білорусі звичайної зброї, яка створює "критичну загрозу їхньому суверенітету або територіальній цілісності". Про це повідомляється в офіційному документі, який Володимир Путін вніс на розгляд до парламенту РФ.

Договір про гарантії взаємної безпеки між Білоруссю та РФ було підписано ще у грудні 2024 року у Мінську. Днями документ був схвалений Путіним і стосується вын перш за все"гарантій безпеки" Союзних держав.

Наразі палатам Федеральних Зборів Російської Федерації належить розглянути питання про ратифікацію Договору між Російською Федерацією та Республікою Білорусь про гарантії взаємної безпеки.

Договір передбачає комплекс заходів, які вживатимуться у разі загрози суверенітету РФ чи Білорусі. Йдеться про можливість застосувати ядерну зброю Російської Федерації у відповідь на "звичайну зброю".

"Ядерна зброя Російської Федерації може бути застосована у відповідь на застосування проти будь-якої зі сторін ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти будь-якої зі сторін із застосуванням звичайної зброї, яка створює критичну загрозу її суверенітету або територіальній цілісності", — йдеться в документі.

У документі також зазначено, що ядерна зброя РФ є важливим фактором "запобігання виникненню ядерних військових конфліктів і військових конфліктів із застосуванням звичайної зброї, а також може використовуватися як засіб стримування, застосування якого є крайнім та вимушеним заходом".

Серед його ключових положень також є питання розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін анонсував появу "Орєшніка" у Білорусі у другій половині 2025 року. Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі є понад 30 майданчиків, де можна розмістити нові російські ракети "Орєшнік". Зараз білоруська влада нібито обирає найкраще місце, щоб ракети були "ближчими до цілей".