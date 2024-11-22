Навіть ядерна зброя не допоможе Росії підкорити українців - Дмитро Ярош
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Громадський та політичний діяч, колишній голова "Правого сектору" Дмитро Ярош про ядерний удар РФ
Друзі мої, маю багато запитань щодо крайнього ворожого удару по Дніпру, балістичною ракетою середньої дальності…
Відповідаю: головне, не панікувати, а далі, кожен на своєму місці, боротися за Україну…
Ми вже багато років протистоїмо оркам, і запас міцності у нас ще великий. Навіть, якщо сценарій Війни буде найгіршим, ми завжди будемо здатні перемогти одвічного ворога…
Звичайно, нам всім треба готуватися до найгіршого — ядерного удару… (Вивчаймо і плануймо все, що з цим повʼязане, конкретний алгоритм дій)
Але навіть використання ядерної зброї не примусить Українців стати рабами недоімперії!
Ми мусимо і будемо воювати до останнього росіянина!
Бо це не ми прийшли на чужу землю, а вони.
Бо ми — нація вільних озброєних людей, а не безмовне бидло, як вони.
Бо з нами Бог і Сили оборони України, а з ними — сатана і орди орків.
Тому прийде час — переможемо обовʼязково.
Джерело: пост Яроша у Facebook.
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