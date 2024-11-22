Громадський та політичний діяч, колишній голова "Правого сектору" Дмитро Ярош про ядерний удар РФ

Друзі мої, маю багато запитань щодо крайнього ворожого удару по Дніпру, балістичною ракетою середньої дальності…

Відповідаю: головне, не панікувати, а далі, кожен на своєму місці, боротися за Україну…

Ми вже багато років протистоїмо оркам, і запас міцності у нас ще великий. Навіть, якщо сценарій Війни буде найгіршим, ми завжди будемо здатні перемогти одвічного ворога…

Звичайно, нам всім треба готуватися до найгіршого — ядерного удару… (Вивчаймо і плануймо все, що з цим повʼязане, конкретний алгоритм дій)

Але навіть використання ядерної зброї не примусить Українців стати рабами недоімперії!

Ми мусимо і будемо воювати до останнього росіянина!

Бо це не ми прийшли на чужу землю, а вони.

Бо ми — нація вільних озброєних людей, а не безмовне бидло, як вони.

Бо з нами Бог і Сили оборони України, а з ними — сатана і орди орків.

Тому прийде час — переможемо обовʼязково.

Джерело: пост Яроша у Facebook.