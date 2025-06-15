Не только Иран, РФ и США. Какие страны обладают ядерным оружием и в каких количествах (сравнение)

Какие страны наращивают свои арсеналы

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности страны отказаться от ядерного оружия и его разработке. Эти заявления очень быстро распространили в соцсетях, несмотря на то, что подобные слова Тегеран озвучивает не впервые.

Заявление иранского дипломата появилось на фоне продолжающихся уже три дня обстрелов между Ираном и Израилем, однако ничего принципиально нового в позиции Тегерана не произошло. Иран по-прежнему неоднократно заявлял о готовности обязаться не производить ядерное оружие и ликвидировать запасы высокообогащенного урана в обмен на отмену санкций. Телеграф расскажет, какие еще, кроме Ирана, страны обладают ядерным оружием и в каких количествах.

Какие страны обладают ядерным оружием

На сегодняшний день девять стран мира владеют ядерным оружием: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея. Общее количество ядерных боеголовок в мире составляет примерно 12 241 единицу по состоянию на начало 2025 года.

Россия имеет самый большой ядерный арсенал

Ядерное оружие России

Россия владеет крупнейшим ядерным арсеналом в мире – около 6257 боеголовок. Глава РФ Владимир Путин неоднократно использовал ядерные угрозы как инструмент давления на Украину и ее союзников во время войны.

США – вторая по количеству ядерных боеголовок

Ядерное оружие США

Соединенные Штаты занимают второе место с арсеналом в 5550 ядерных боеголовок. Из-за действий России США ускоряют ее развертывание.

Европейские ядерные государства

Великобритания и Франция входят в состав официальных ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Эти страны обладают гораздо меньшими арсеналами по сравнению с США и Россией.

Китай

Ядерное оружие Китая

Китай активно развивает новые баллистические ракеты и крылатые ракеты. Пекин расширяет свой ядерный арсенал как часть всеобщей модернизации вооруженных сил. По оценкам экспертов, количество ядерных боеголовок Китая составляет 410 единиц.

Израиль не признает наличие ядерного оружия

По оценкам экспертов, Израиль владеет примерно 90 ядерными боеголовками, однако официально не признает и не отрицает наличие ядерного оружия.

Индия и Пакистан

Ядерное оружие Индии

Индия владеет около 160 ядерными боеголовками и продолжает наращивать свой арсенал. Пакистан имеет около 170 ядерных боеголовок. Обе страны разрабатывают ядерное оружие как средство сдерживания друг друга. Индия кроме ядерных боеголовок имеет еще целый арсенал баллистических ракет.

Северная Корея

Северная Корея владеет самым маленьким ядерным арсеналом среди девяти ядерных государств. Пхеньян активно развивает ракетные технологии и проводит ядерные испытания. Новейшие данные — за 2010 год — указывают на то, что у КНДР 30-40 единиц ядерного оружия и потенциал производить до 6-7 единиц в год.

США и Россия вместе контролируют примерно 87% от общего количества ядерного оружия в мире. Более 9500 боеголовок готовы к боевому применению, а около 2100 из них находятся в состоянии повышенной готовности.

Ядерный арсенал разных стран

Ранее Телеграф также писал, что Россия регулярно пугает мир применением ядерного оружия.