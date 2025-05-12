Скандал з "літаючим палацом" для Трампа не вщухає: які небезпеки він несе

Президенту США запропонували такий подарунок прямісінько перед його візитом у Катар

Королівська сімʼя Катару збирається подарувати президенту США Дональду Трампу чи не найдорожчий подарунок. Йдеться про розкішний Boeing 747-8, який журналісти вже охрестили "літаючим палацом", вартістю у 400 млн доларів.

Люксовий подарунок має всі шанси заплямувати репутацію американському лідеру та уряду, адже навколо нього розгоряється скандал. Численні іноземні ЗМІ вказують не тільки на етичні ризики, а й на фізичні.

Трамп використовуватиме його як президентський борт. Після того, як президент США залишить свою посаду, літак можуть передати в президентську бібліотеку.

Увагу привертає й те, що президенту США запропонували такий подарунок прямісінько перед його візитом у Катар, який відбудеться на тижні з 12 по 18 травня.

Проте, поки президент США буде у Катарі, "літаючий палац" не буде представлений або прийнятий.

Але у Трампа є й, на перший погляд, резонні причини прийняти такий подарунок, адже його нинішній приватний літак, відомий як "Trump Force One", – це старий реактивний літак Boeing 757, який вперше злетів на початку 1990-х років, а потім був у користуванні співзасновника Microsoft Пола Аллена. Трамп придбав його у 2011 році. А катарський літак значно новіший — йому за ледве більше 10 років.

Який вигляд має Boeing 747-8, яким володіє Lufthansa

Кабіна пілота Boeing 747-8

Фізичні ризики

Річ у тому, як пише CNN, Повітряним Силам США (ВПС США) доведеться буквально розібрати Boeing на частини, аби перевірити на наявність прослуховуючих приладів та його справність.

"У Секретній службі потенційна передача літака іноземним урядом для президентського використання розглядається як "кошмар для безпеки"", — повідомило джерело в правоохоронних органах CNN.

"ВПС США доведеться розібрати його на частини в пошуках шпигунського обладнання і для перевірки придатності літака", — сказало джерело видання.

Етичні ризики та нюанси американського законодавства

Щодо ж етичної сторони питання — демократи вже поспішили назвати цей подарунок хабарем та підкупом, наголошуючи на неприйнятності таких жестів. Водночас Мінʼюст США нібито не вбачає нічого поганого в подарунку і факті його прийняття.

Але прийняття подарунків, як пише Reuters, від інших держав лежить не тільки на плечах Трампа, адже у США є заборона Конституції американським чиновникам приймати подарунки від іноземних урядів без схвалення Конгресу.

Проте Білий дім та Мінʼюст зазначають, що подарунок не буде неконституційним, оскільки спочатку його передадуть ВПС США, а потім президентській бібліотеці, і таким чином ніколи не подарують окремій особі.

За даними Axios, демократ із Палати представників вимагає розпочати розслідування повідомлень про те, що адміністрація Трампа збирається прийняти літак вартістю $400 млн від Катару.

Журналісти висловлюють думку, що швидка негативна реакція свідчить про те, що демократи в Конгресі можуть ухопитися за цю тему, коли повернуться до засідань.

The New York Times же пише, що факт прийняття літака урядом США вказує на те, що Трамп під час свого другого терміну все більше переплітає особисті та президентські справи.

Що сказав американський та катарський уряд

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила: "Будь-який подарунок, наданий іноземним урядом, завжди приймається в повній відповідності з усіма чинними законами. Адміністрація президента Трампа прагне до повної прозорості".

Алі Аль-Ансарі, речник уряду Катару, повідомив Politico, що угода щодо літака ще не завершена.

"Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One наразі розглядається між Міністерством оборони Катару та Міністерством оборони США, але це питання залишається на розгляді у відповідних юридичних відділах, і жодного рішення ще не прийнято", – сказав Аль-Ансарі.

Трамп не літатиме на цьому літаку одразу

Річ у тім, що літаки, якими користується президент США, знаходять під опікою Повітряних сил країни. Вони мають позивний Air Force One, коли на борту перебуває чинний президент.

Як влаштований літак президента США

Тож, отриманий від Катару борт потрібно ще модернізувати. Це, як пише NYT, ймовірно, буде робити військовий підрядник L3Harris з Техасу. Робота може розпочатися після того, як уряд схвалить спосіб отримання літака. За даними видання, якщо передача літака відбудеться, очікується, що його оснащення військовими засобами буде завершено до кінця року, що дозволить Трампу використовувати його під час перебування на посаді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що полюбляє їсти Трамп і як виглядає його меню.