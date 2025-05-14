Поліцейські "Тесли" та вершники на верблюдах: Трампа помпезно зустріли у Катарі (відео)

Для американського президента влаштували ціле шоу

Президент США Дональд Трамп здійснив візит на Близький Схід і, схоже, місцеві лідери намагалися показати, що дуже раді зустрічі, оскільки влаштували йому помпезний прийом. Якщо в Саудівській Аравії для Трампа підігнали цілий пересувний "Макдональдз", то в Катарі його кортеж супроводжували поліцейські Tesla Cybertruck.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що Емір Катара шейх Тамім бін Хамад Аль Тані особисто привітав президента США на червоній доріжці.

Проте не "Теслами" єдиними місцева влада намагалася вразити Трампа. Кортеж в Amiri Diwan, адміністративній будівлі шейха, зустріла почесна варта з десятків вершників на верблюдах та арабських скакунах.

"Ми цінуємо цих верблюдів – я давно не бачив таких", – поділився враженнями Трамп.

Емір своєю чергою розповів, що він дуже задоволений візитом американського президента і зазначив, що Трамп перший з них, хто офіційно відвідав країну. При цьому, як посередник у багатьох регіональних конфліктах, Катар висловив сподівання, що американський президент зможе принести мир на Близький Схід.

"Я знаю, що ви людина миру. Я знаю, що ви хочете принести мир у цей регіон", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в мережі сперечаються через відео із зустрічі Трампа з наслідним принцом Саудівської Аравії. На кадрах видно, що він узяв чашку з місцевим напоєм "кахва", трохи потримав її в руках і поставив убік. Користувачі не змогли дійти єдиного висновку, чи зробив Трамп це через нелюбов до кофеїну чи через протокол безпеки.