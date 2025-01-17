Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про перемир'я. Коли будуть звільнені перші заручники

Гарантами виконання домовленостей будуть Катар, Єгипет і США

У четвер, 16 січня, у Досі (столиця Катару) Ізраїль та ХАМАС офіційно підписали угоду про звільнення заручників, які утримуються в Газі, та початок перемир'я. Очікується, що ізраїльський уряд проголосує за ратифікацію домовленості не раніше вечора 18 січня.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, знайомі з питанням. Офіційні особи Ізраїля пояснили, що через затримку голосування початок припинення вогню та звільнення перших трьох заручників буде перенесено з неділі на понеділок. Офіс прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, пише The Times of Israel.

Ізраїльський кабінет безпеки мав зібратися в четвер вранці для голосування за угоду, але кілька суперечок в останню хвилину під час переговорів у Досі на один день затримали офіційне підписання угоди.

Офіційний представник США сказав, що після оголошення угоди виникла розбіжність щодо остаточного списку палестинських ув'язнених, які мають бути звільнені. За словами ізраїльських та американських офіційних осіб, ХАМАС вимагав поміняти кількох заручників на військових лідерів бойовиків, які відбувають багаторазове довічне ув'язнення за планування та організацію терактів. Раніше Ізраїль використав право вето, яке він має в рамках угоди, щоб заблокувати їх звільнення, але ХАМАС знову вимагав їхнього обміну.

Щоб вирішити ці суперечності, у Досі працювали представник президента Байдена на Близькому Сході Бретт Макгерк, представник новообраного президента Трампа Стів Віткофф і катарські та єгипетські посередники. Узгодження забрало кілька годин.

"Зрештою це була буря в чайнику", — сказав американський чиновник.

Угоду підписали представники Ізраїлю, Катару та ХАМАС, повідомило обізнане джерело. Головний радник президента Байдена з Близького Сходу Бретт Макгурк підписав угоду для США. Кабінет безпеки Ізраїлю має зібратися вранці 17 січня для голосування за угоду.

За ізраїльським законодавством, палестинські в'язні не можуть бути звільнені з в'язниці без голосування уряду. Якщо угоду буде схвалено, громадськість матиме 24-годинний термін для звернення до суду.

Що передбачає угода

Згідно з угодою, на першому етапі буде звільнено 33 заручників, у тому числі поранених або хворих жінок, дітей, чоловіків. За оцінкою Ізраїлю, більшість із цих 33 заручників живі. Заручників будуть звільняти поступово протягом першого етапу угоди, починаючи з першого дня шеститижневого припинення вогню в Газі.

Згідно з угодою, на першому етапі Армія оборони Ізраїлю поступово відійде до буферної зони в Газі біля кордону з Ізраїлем. Вона залишить коридор Нецарім у центрі Сектора Газа та більшу частину Філадельфійського коридору на кордоні між Газою та Єгиптом.

Палестинці отримають дозвіл повернутися до північної частини Гази. Ті, хто буде йти пішки, не проходитимуть перевірку безпеки, але транспортні засоби перевірятимуть катарські та єгипетські чиновники. Це буде зроблене, щоб забезпечити відсутність перекидання важкого озброєння до Гази.

Також буде звільнено понад 700 палестинських ув'язнених, у тому числі близько 275, які звинувачуються у вбивстві ізраїльтян і відбувають довічне ув'язнення. Ще тисяча палестинців із Гази, які були затримані ЦАХАЛом під час війни, але не брали участі в теракті 7 жовтня, також будуть звільнені. Втім, за словами ізраїльського чиновника, точну кількість ув'язнених, яких буде звільнено, визначать лише після того, як ХАМАС з'ясує, скільки ізраїльських заручників живі.

З першого дня припинення вогню в Газу щодня в'їжджатимуть 600 вантажівок з гуманітарною допомогою, у тому числі 50 бензовозів. Крім того, для переміщених палестинців у Газі доставлять 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в рамках угоди, ізраїльські війська будуть розташовані по периметру Сектору Гази, але покинуть густонаселені райони, крім п’яти районів, де залишиться військовий контингент. Тим самим війська просунуться углиб анклаву десь на 400 метрів.