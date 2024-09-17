Під воду йдуть нові міста, а кількість жертв зростає: повінь у Центральній Європі посилюється (фото)

Затоплює нові міста, а кількість жертв перевалило за півтора десятка

Ситуація з повенями у Центральній Європі стає дедалі серйознішою. За повідомленнями місцевої влади та ЗМІ, рівень води в річках продовжує підніматися, затоплюючи нові території.

Кількість загиблих внаслідок стихійного лиха сягнула 16 осіб і, на жаль, продовжує зростати. Найбільше постраждали Польща, Чехія, Австрія та Румунія. Метеорологи попереджають про подальші опади в регіоні.

У польському місті Левін-Бжеський Опольського воєводства, яке розташоване на річці Ниса-Клодзька, оголошено евакуацію через затоплення вулиць. Мер міста Артур Котара закликав мешканців терміново залишати домівки, попередивши, що невдовзі евакуація стане неможливою через високий рівень води.

Кілька вулиць вже повністю затоплені, вода продовжує прибувати. У місцевій пресі показали фото наслідків негоди.

Ситуація в інших містах та країнах ЄС

У Вроцлаві, одному з найбільших міст Польщі, також готуються до повені. Рятувальники та військові підвищують набережну, щоб захистити житлові райони від можливого затоплення річкою Бистрицею.

За розпорядженням міської влади використовують 40 тисяч мішків з піском для укріплення берегів. Мер Вроцлава Яцек Сутрик повідомив, що набережну планують підняти на півтора метра.

У місті Ниса на південному заході Польщі мер закликав жителів перебиратися на височини через загрозу прориву греблі. Він попередив, що висота хвилі може сягнути кількох метрів, що призведе до затоплення всього міста.

Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан та виділив мільярд злотих (близько 260 млн доларів США) на допомогу постраждалим. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про намір подати заявку на отримання допомоги від ЄС.

У Словаччині розлився Дунай, затопивши старе місто Братислави. Рівень води піднявся на 9 метрів і продовжує зростати. Угорщина готується до піку повені найближчими днями. Затоплення загрожує територіям вздовж Дунаю на відстані 500 км.

У Будапешті підготували мільйон мішків з піском для захисту від повеней. Деякі трамвайні лінії припинили роботу, дороги вздовж річки закрито. Скасовано рух поїздів між Будапештом та Віднем.

Найбільша кількість опадів випала у Чехії. У місті Єсеник з ранку четверга випало 473 мм опадів, що вп'ятеро перевищує середньомісячну норму.

В Австрії на допомогу постраждалим регіонам відправлено військових. Уряд виділив 300 млн євро на відновлення.

На сході Румунії під водою опинилися цілі села та міста. Місцеві жителі втратили майже все майно.

Метеорологи прогнозують, що у понеділок та вівторок в Австрії, Чехії та на південному сході Німеччини випаде ще близько 100 мм опадів. Повені можуть тривати ще кілька днів. З середини тижня погода в Центральній Європі має покращитися.

Однак шторм "Борис" рухається далі на південь Італії. Найбільше постраждає регіон Емілія-Романья, де очікується до 150 мм опадів.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що повені та заметілі накрили центральну Європу. В деяких країнах випала місячна норма опадів, а в Австрії випало близько 20 см снігу.