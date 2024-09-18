"Я очікував, що все погано, але не настільки": повінь спустошила місто в Чехії (фото, відео)

Повінь забрала життя трьох людей

Масштабна повінь, яка охопила Східну та Центральну Європу, завдала значних руйнувань чеському місту Опава в Мораво-Сілезькому краї. Вода поступово відступає, що дає можливість побачити жахливі наслідки стихії.

Місцева влада оцінює збитки у мільярди крон. Як повідомляє місцеве видання Radio Prague, сотні мешканців залишилися без домівок.

Повінь у Чехії: наслідки стихії

Мер Опави Томаш Навратіл оглянув місто після відступу води. Він повідомив про зруйновані спортивний зал, футбольний стадіон, міський сад і старовинний басейн. "Ми проїхали по всьому місту. Оглянули міський сад. Я очікував, що буде погано. Але те, що ми побачили, це трагедія. Катастрофа", – заявив Навратіл.

За словами мера, десятки або навіть сотні будинків зазнали руйнувань. Він висловив співчуття постраждалим мешканцям: "Мені страшенно шкода цих людей. Вони будували ці будинки тридцять років. Пишалися ними. А потім за кілька годин втратили все".

Навратіл розповів про розмову з одним із жителів, який не спав кілька днів через стихійне лихо. Єдиним коментарем цього мешканця було те, що давно слід було побудувати греблю для захисту від повеней.

Опава виявилася одним із найбільш постраждалих міст Моравсько-Сілезького краю. Особливо сильно постраждав житловий масив Катержинки, де проживають 12 000 людей. На одній із вулиць цього району рівень води сягнув понад 2,5 метра.

Місцева влада зараз оцінює масштаби руйнувань та планує відновлювальні роботи. Проте вже зрозуміло, що для повного відновлення інфраструктури та житлових будинків знадобиться чимало часу та коштів. Рятувальники та комунальні служби уже працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в Одесі також вирувала негода. Буквально за лічені години сильна злива затопила вулиці міста.