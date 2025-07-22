Умерла 20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри: что известно о семье и во сколько оценивается их состояние

В королевской семье пока официально не комментируют произошедшую трагедию

Рози Рош — 20-летняя кузина принцев Гарри и Уильяма, внучка дяди принцессы Дианы — была найдена мертвой в семейном доме в поселке Нортон, в церемониальном графстве на юге Англии. Рядом с телом девушки было обнаружено огнестрельное оружие, однако данных о насильственной смерти нет. Как предполагают в британских СМИ, девушка наложила на себя руки.

Тело девушки нашли ее мать и сестра 14 июля. Как сообщает британский таблоид The Sun, накануне смерти Рози собиралась отправиться в путешествие с друзьями и даже собирала вещи в поездку. Однако вскоре ее нашли мертвой.

Принцы Уильям и Гарри. Фото: Getty Images

Семья Рош опубликовала некролог, в котором говорилось: "Рош Рози Джинн Берк — скончалась в понедельник, 14 июля 2025 года. Любимая дочь Хью и Пиппы, невероятная сестра Арчи и Агаты, внучка Дерека и Рэй Лонг". А вот в королевской семье отказались комментировать трагическое событие.

Отметим, что семья Рош, к которой принадлежала Рози, имела дворянские титулы пэра Ирландии. Они были баронами Фермой. В настоящее время этот титул принадлежит Морису Берку Рошу, 6-му барону.

Принцесса Диана с тетей Мэри Рош (в центре), бабушкой Рози

Также стоит сказать, что Рози Рош походила из состоятельной семьи, капитал которой в период с 1885 по 1955 год составлял около 14 миллионов долларов. Как подсчитали британские таблоиды, согласно калькуляторам инфляции, это составляет около 167 миллионов долларов в 2025 году.

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