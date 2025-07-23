Китаю дадуть по шиї за підтримку Кремля: як американські санкції допоможуть Україні встояти перед Росією

"Телеграф" з'ясовував, якими є справжні наміри Китаю щодо підтримки Росії

Пекін свідомо підтримує Росію у війні, щоб відволікти увагу Вашингтона від інших стратегічних завдань.Про це нещодавно заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Як пише Bloomberg, американський дипломат звинуватив Китай у фінансуванні російської агресії проти України. Вітакер також попередив про жорсткі вторинні санкції для країн, які купують російську нафту. "Телеграф" вирішив з'ясувати, чи дійсно Китай намагається використати російську агресію для ослаблення позицій США у світі, і наскільки економіка країни може постраждати через тарифи Дональда Трампа. Для цього ми звернулись до експерта з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антона Ганоцького.

Яка позиція Китаю

Американський посол прямо заявив, що Китай веде проксі-війну через Росію. За його словами, китайський уряд хоче тримати США та їхніх союзників зайнятими українським конфліктом, щоб не дати їм зосередитися на інших викликах.

"Китай думає, що вони ведуть проксі-війну через Росію, і ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що вони хочуть тримати США та наших союзників зайнятими цією війною", — сказав Вітакер.

З цією думкою погоджується Антон Ганоцький. "Так, ми можемо стверджувати, що Китай підтримує Росію заради того, щоб відволікати насамперед ресурси США та ЄС від дій в індотихоокеанському регіоні. І загалом військова, економічна, політична, дипломатична допомога Російської Федерації переслідує стратегічні цілі Комуністичної партії Китаю, яка полягає у послабленні Заходу, і загалом руйнації сучасного світопорядку, і піднесення КНР, насамперед, в Азії. Потенційне затягування війни розпорошує військові ресурси США, і це на руку Китаю. Для Пекіна також важливо, що потенційна поразка України у війні з РФ — це також поразка Заходу, і зміна ролі Сполучених Штатів у світіовому порядку. Це відкриє шлях для китайців для відновлення "контролю" над Тайванем та поширенням впливу на південно-східній Азії", — переконаний експерт.

Що чекає на Китай після американських тарифів

Метью Вітакер також розкритикував країни, які продовжують купувати російську нафту. Він назвав такі закупівлі формою мовчазної підтримки Москви та пригрозив руйнівними наслідками. "Вторинні санкції будуть значними. Вони вдарять по країнах, які купують російську нафту, будь то Китай, Індія чи Бразилія", — попередив посол США в НАТО.

На питання, чи дійсно Китай може сильно постраждати від цього, Антон Ганоцький відповів ствердно. "Так, Китай може доволі сильно постраждати, проте від цього нічого не зміниться — російську нафту все одно будуть купувати. Річ у тім, що у них іншого виходу в принципі і немає. До речі, 27 липня у Швеції розпочнуться переговори між КНР та США, де, скоріш за все, будуть якраз обговорюватись питання вторинних санкцій, і, можливо, сторони дійдуть до якихось компромісів. Можливо, тарифи зменшать", — вважає Антон Ганоцький.

Якщо ж все-таки тарифи проти Китаю будуть введені, то, ймовірно, у Пекіні менше закуповуватимуть російської нафти, проте остаточно не припинять.

Чи може Україна вплинути на Китай

На питання про те, чи може якось Україна змінити позицію Китаю, експерт відповів так: "В України немає жодних інструментів впливу чи варіантів для того, щоб хоч якось відкорегувати позицію Пекіна щодо допомоги Росії. Для Китаю це стратегічна історія, до того ж яка стосується протистояння Сполученим Штатам. І якийсь реверанс з боку України чи навіть спроби налагодити зв'язок між Володимиром Зеленським та Сі Цзінпіном не буде мати жодних результатів", — впевнений Антон Ганоцький. Китаю це просто не потрібно, підсумовує експерт.

Раніше "Телеграф" також писав, що Служба безпеки України викрила спробу нелегального вивезення секретної технічної документації щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Контррозвідка затримала двох громадян КНР — батька і сина, які діяли в інтересах спецслужб Китаю.