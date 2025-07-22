Трамп зустрінеться з Путіним? Президент США анонсував поїздку до Китаю

За словами лідера США, такий саміт відбудеться не зовсім скоро

Президент США Дональд Трамп оголосив про свої плани найближчим часом відвідати Китай. Він підтвердив, що отримав запрошення від очільника КНР Сі Цзіньпіна.

Про це американський високопосадовець заявив під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі. Відповідаючи на питання щодо можливості зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Китаї, Трамп зазначив, що така зустріч можлива, але не дав прямої відповіді.

"У нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили в Китай, і ми, найімовірніше, туди поїдемо. Це ще не зовсім скоро, але й не надто далеко. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом", — пояснив очільник Вашингтона журналістам.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що не виключає проведення зустрічі Трампа й Путіна в Пекіні у вересні під час заходів з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Він підтвердив, що Путін має намір відвідати Китай для участі у цих урочистостях.

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що зустріч між Трампом, Сі Цзіньпіном і Путіним у Пекіні 2 вересня є цілком можливою. За його словами, Путін може прагнути отримати певні поступки від американського лідера.

Клімкін також припустив, що під час переговорів Трамп, Сі та Путін можуть обговорити поділ сфер впливу у світі, а Путін спробує домогтися важливих геополітичних результатів.

"Телеграф" повідомляв, що надії на швидке припинення бойових дій в Україні можуть виявитися хибними — принаймні в найближчі тижні. Хоча президент США Дональд Трамп заявляє про можливість "домовитися" з президентом РФ Володимиром Путіним, Кремль навряд чи погодиться на умови, які можна сприйняти як поразку.