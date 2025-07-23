Китаю дадут по шее за поддержку Кремля: как американские санкции помогут Украине устоять перед Россией

"Телеграф" выяснял, каковы истинные намерения Китая относительно поддержки России

Пекин сознательно поддерживает Россию в войне, чтобы отвлечь внимание Вашингтона от других стратегических задач. Об этом недавно заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер.

Как пишет Bloomberg, американский дипломат обвинил Китай в финансировании российской агрессии против Украины. Витакер также предупредил о жестких вторичных санкциях для стран, покупающих российскую нефть. "Телеграф" решил выяснить, действительно ли Китай пытается использовать российскую агрессию для ослабления позиций США в мире, и насколько экономика страны может пострадать из-за тарифов Дональда Трампа. Для этого мы обратились к эксперту по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антону Ганоцкому.

Какая позиция Китая

Американский посол прямо заявил, что Китай ведет прокси-войну через Россию. По его словам, китайское правительство хочет держать США и их союзников занятыми украинским конфликтом, чтобы не дать им сосредоточиться на других вызовах.

"Китай думает, что они ведут прокси-войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят держать США и наших союзников, занятых этой войной", — сказал Уитакер.

С этим мнением согласен Антон Ганоцкий. "Да, мы можем утверждать, что Китай поддерживает Россию ради того, чтобы отвлекать прежде всего ресурсы США и ЕС от действий в индо-тихоокеанском регионе. И в целом военная, экономическая, политическая, дипломатическая помощь Российской Федерации преследует стратегические цели Коммунистической партии Китая, которые заключаются в ослаблении Запада, и в целом разрушении современного миропорядка, и возвышении КНР, прежде всего, в Азии. Потенциальное затягивание войны распыляет военные ресурсы США, и это на руку Китаю. Для Пекина также важно, что потенциальное поражение Украины в войне с РФ — это также поражение Запада и изменение роли Соединенных Штатов в мировом порядке. Это откроет путь для китайцев к восстановлению "контроля" над Тайванем и распространению влияния на юго-востоке Азии", — убежден эксперт.

Что ждет Китай после американских тарифов

Мэттью Уитакер также раскритиковал страны, продолжающие покупать российскую нефть. Он назвал такие закупки формой молчаливой поддержки Москвы и пригрозил разрушительными последствиями."Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия", — предупредил посол США в НАТО.

На вопрос, действительно ли Китай может сильно пострадать от этого, Антон Ганоцкий ответил утвердительно. "Да, Китай может довольно сильно пострадать, однако от этого ничего не изменится — российскую нефть все равно будут покупать. Дело в том, что у них другого выхода в принципе и нет. Кстати, 27 июля в Швеции начнутся переговоры между КНР и США, где, скорее всего, будут как раз обсуждаться вопросы вторичных санкций, и, возможно, стороны придут к каким-то компромиссам. Возможно, тарифы снизят ", — считает Антон Ганоцкий.

Если же тарифы против Китая будут введены, то, вероятно, в Пекине будут меньше закупать российской нефти, однако окончательно не прекратят.

Может ли Украина повлиять на Китай

На вопрос о том, может ли Украина изменить позицию Китая, эксперт ответил так : "У Украины нет никаких инструментов влияния или вариантов для того, чтобы хоть как-то откорректировать позицию Пекина относительно помощи России. Для Китая это стратегическая история, к тому же касающаяся противостояния Соединенным Штатам. И какой-либо реверанс со стороны Украины или даже попытки наладить связь между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином не принесут никаких результатов", — заключает эксперт.

Ранее "Телеграф" также писал, что Служба безопасности Украины разоблачила попытку нелегального вывоза секретной технической документации по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун". Контрразведка задержала двух граждан КНР — отца и сына, действовавших в интересах спецслужб Китая.