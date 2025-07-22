Китай використовує Путіна у своїх цілях: до чого тут США і переговори
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Денисенко наголосив, що всі подібні ініціативи Китаю щодо врегулювання конфлікту слід розглядати виключно в контексті можливих переговорів
Китай розпочав активну гру росіянами в контексті можливих переговорів зі Сполученими Штатами. Росію використовують, як проксі.
Про це заявив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко в ефірі Radio NV. За словами експерта, Китай почав модерувати питання російсько-української війни з моменту, коли з'явилася заява міністра закордонних справ КНР Ван І про те, що вони не допустять поразки Російської Федерації.
"З цього моменту ми можемо сказати, що Китай почав грати в гру перемир'я чи мир, чи зупинка війни, неважливо, як ми це будемо називати, в російсько-українській війні", — зазначив Денисенко.
Аналітик підкреслив, що Китай використовує Росію насамперед як проксі. "Для них важливо грати росіянами в переговорах із США", — пояснив він.
Денисенко наголосив, що всі подібні ініціативи Китаю щодо врегулювання конфлікту слід розглядати виключно в контексті можливих переговорів між Китаєм та США, а також частково між Китаєм та Європейським Союзом.
"Тільки так", — підсумував експерт, маючи на увазі, що інших мотивів у китайських ініціативах немає.
Раніше "Телеграф" писав, скільки Путін буде воювати з Україною.