Китай використовує Путіна у своїх цілях: до чого тут США і переговори

Денисенко наголосив, що всі подібні ініціативи Китаю щодо врегулювання конфлікту слід розглядати виключно в контексті можливих переговорів

Китай розпочав активну гру росіянами в контексті можливих переговорів зі Сполученими Штатами. Росію використовують, як проксі.

Про це заявив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко в ефірі Radio NV. За словами експерта, Китай почав модерувати питання російсько-української війни з моменту, коли з'явилася заява міністра закордонних справ КНР Ван І про те, що вони не допустять поразки Російської Федерації.

"З цього моменту ми можемо сказати, що Китай почав грати в гру перемир'я чи мир, чи зупинка війни, неважливо, як ми це будемо називати, в російсько-українській війні", — зазначив Денисенко.

Аналітик підкреслив, що Китай використовує Росію насамперед як проксі. "Для них важливо грати росіянами в переговорах із США", — пояснив він.

Денисенко наголосив, що всі подібні ініціативи Китаю щодо врегулювання конфлікту слід розглядати виключно в контексті можливих переговорів між Китаєм та США, а також частково між Китаєм та Європейським Союзом.

"Тільки так", — підсумував експерт, маючи на увазі, що інших мотивів у китайських ініціативах немає.

Раніше "Телеграф" писав, скільки Путін буде воювати з Україною.