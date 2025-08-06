Народила 12 дітей і отримала нагороду від Путіна: як виглядає і чим займається дружина Кадирова

Кадиров і його дружина одружилися близько 30 років тому і виховують 12 своїх та 2 прийомних дітей

Глава Чечні та вірний прихвостень Путіна Рамзан Кадиров, який нещодавно ледь не загинув на відпочинку в Туреччині, одружений з жінкою на ім’я Медні Мусаївна Кадирова. І якщо про нього знають далеко за межами РФ, то його обраниця менш публічна, хоч і має мільйон підписників у соцмережах.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину Кадирова, як вона виглядає та чим займається.

Медні Кадирова — що про неї відомо?

Медні Кадирова народилася 7 вересня 1978 року, зараз їй 46 років. Вона походить із шановної чеченської родини, її батько Муса був місцевим старійшиною. З майбутнім чоловіком Медні познайомилася ще в школі і в 1996 вони одружилися.

Так виглядає перша леді Чечні Медні Кадирова. Фото: Getty Images

Відомо, що у 2016 році жінка з відзнакою закінчила Гудермеську філію Інституту фінансів та права. Наразі вона обіймає посаду віце-президента Регіонального громадського фонду імені Ахмата Кадирова, яким керує її свекруха та мати Рамзана Аймані Кадирова. Крім того, відомо, що у 2009 році перша леді Чечні заснувала власний дім моди Firdaws, який торгує мусульманським одягом для жінок.

Показ модного будинку Медні Кадирової. Фото: Getty Images

У шлюбі з Рамзаном Кадировим Медні народила 12 дітей, також вони мають двох прийомних дітей. Ходили чутки, що при народженні померла ще одна дочка чеченського лідера та військового злочинця. За виховання дітей та "внесок у громадську діяльність" Медні Кадирова у 2021 році отримала нагороду від Путіна, а у 2022 році – звання "Мати-героїня".

Путін вручив нагороду Медні Кадировій. Фото: Getty Images

Відомо, що Медні Кадирова є власницею елітної квартири в Москві, площею 209,8 м ². А її загальний капітал, згідно з декларацією за 2014 рік, становить 3,4 млн рублів. Зазначимо, що у 2022 році проти дружини Кадирова та деяких їхніх спільних дітей було введено санкції США та Японії.

Медні Кадирова одна з найпопулярніших у соцмережах перших леді у регіонах Росії. Фото: Getty Images

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