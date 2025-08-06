Живе в тіні чоловіка, але має великий вплив: як виглядає дружина спецпосланця Трампа Уіткоффа

Цю жінку називають "тихою силою" у сімейному бізнесі

Стівен Віткофф — спецпредставник Трампа, який 6 серпня знову прилетів до Москви на переговори. І якщо він більше займається політикою і є медійною особистістю, то його дружина веде куди менш публічний спосіб життя, але має серйозний вплив у сімейному бізнесі.

"Телеграф" розповість, як виглядає і чим займається обраниця Стівена Віткоффа Лорен Раппопорт.

Стівен Уіткофф на зустрічі з Путіним у Кремлі. Фото: Getty Images

Лорен Раппопорт — що про неї відомо?

Дружина спецпредставника США Стіва Уіткоффа, який їздить на переговори до Росії, Лорен Раппопорт – відома бізнес-вумен. Поки чоловік будує політичну кар’єру, вона разом із синами займається сімейним бізнесом у компанії з нерухомості Witkoff Group.

Лорен Раппопорт. Фото: Getty Images

Точний вік Лорен невідомий, але у деяких джерелах згадується, що їй 60+ років. Як і де вона познайомилася зі Стівеном теж невідомо, але одружилися вони у 1987 році. У сім’ї народилося троє синів — Зак, Алекс та Ендрю. У 2011 році родина пережила трагедію — 22-річний Ендрю помер від передозування опіоїдів.

Лорен вважає за краще залишатися тіні чоловіка-політика. Фото: Getty Images

Лорен Раппопорт має юридичну освіту. Вона на відмінно закінчила Університет Рочестера. Там вона була обрана до товариства Phi Beta Kappa і додатково отримала ступінь доктора права. Також Лорен успішно відучилася у Національному юридичному центрі Університету Джорджа Вашингтона.

На початку кар’єри Лорен працювала як юристка з корпоративного права. У 80-х вона стала юристом у престижній нью-йоркській юридичній фірмі Botein, Hays & Sklar, а також у фірмі Dreyer & Traub. На той час вона займалася операціями з нерухомості. Незабаром після заміжжя, Лорен народила дітей і почала більше часу приділяти сімейним справам.

Лорен Раппопорт (праворуч). Фото: Getty Images

Відомо, що зараз дружина Уіткоффа разом із синами працює у сімейному бізнесі. Лорен займає посаду виконавчого віце-президента з продажу та маркетингу у Witkoff Group. Вона має великий вплив у сім’ї, хоча вважає за краще залишатися в тіні чоловіка-політика. Раппопорт також багато уваги приділяє благодійності, відвідує різні заходи та підтримує благодійні проекти.

Лорен Раппопорт (ліворуч). Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина держсекретаря США Марко Рубіо. Ефектна блондинка із цікавим минулим.