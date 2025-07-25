Акули залишилися без обіду. Кадиров мало не загинув на курорті, але це ретельно приховують
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Лідер Чечні та друг Путіна під час відпочинку в Туреччині ледь не потонув
Глава Чечні та вірний прихвостень Путіна Рамзан Кадиров ледь не загинув на відпочинку в Туреччині. Інцидент стався, коли політик зібрався викупатися у морі. Через кілька хвилин після того, як він опинився у воді, дон-дон раптово почав борсатися і задихатися.
Як повідомило турецьке видання Ekonomim, Рамзан Кадиров у розпал туристичного сезону відпочивав на популярному курорті в місті Мугла. Він вибрав розкішний п’ятизірковий готель у районі пляжу Кайнар.
Опівдні 24 липня Кадиров вийшов на пляж і вирішив скупатися в морі. Після того, як увійшов у воду, він раптово почав тонути. Це помітили працівники готелю і викликали берегову охорону та швидку допомогу.
На жаль, акули залишилися без обіду — Кадирова швидко дістали з води, надали першу допомогу та передали медикам швидкої допомоги. Повідомляється, що зараз чеченський лідер перебуває у приватній клініці, а його стан стабілізувався.
Примітно, що про інцидент написали деякі турецькі та закордонні ЗМІ, а ось російські видання підозріло мовчать. Також інформації про те, що Кадиров ледь не потонув, немає навіть у просунутих російських телеграм-каналах. Виглядає так, начебто від росіян намагаються приховати цю ситуацію.
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