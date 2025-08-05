П’ять дружин та шестеро дітей: що відомо про особисте життя екснардепа Швайки

Колишній міністр та нардеп оскандалився своїми висловлюваннями

Ексміністр аграрної політики та продовольства України та колишній народний депутат, а нині заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка оскандалився своїми заявами. У недавньому інтерв’ю політик назвав "щурами" тих, хто вивозить дітей за кордон, щоб уникнути мобілізації. Однак незабаром у мережі з’явилася інформація про те, що сини самого Швайки живуть в Іспанії. Однак підтверджень цьому немає.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружин та дітей екснардепа Ігоря Швайки.

Ігор Швайка — п’ять дружин та шість дітей

Ігор Швайка – відома особистість в українському медіапросторі. Однак мало хто знає про його насичене особисте життя. Як виявилося, у 49-річного політика та військового шестеро дітей від п’яти офіційних дружин.

Першою дружиною Швайки була жінка на ім’я Олена Севастьянова. Відомо, що у колишнього подружжя є спільний син, але більше інформації про нього немає. Другою дружиною екс-нардепа була Ольга Зубкова. Вона народила йому Анну дочку.

Ігор Швайка. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

Третя дружина Швайки теж Ольга. Вона народила йому двох дітей — сина Тараса та дочку Софію. До речі, третє розлучення Ігоря Швайки супроводжувалося скандалом. На той момент депутат від "Свободи" Ігор Швайка забрав у своєї колишньої дружини Ольги їхнього п’ятирічного сина Тараса. Сина він зрештою повернув, коли колишня дружина з помічниками взяли в облогу квартиру.

На той час в одному з інтерв’ю Ольга розповідала, що 16 вересня 2011 року їхній шлюб було розірвано з ініціативи Швайки. При цьому причин такого рішення політик не пояснив.

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Четвертою дружиною Швайки була ще одна жінка на ім’я Олена. Вона народила йому доньку Іванну. У мережі є інформація, що четверту дружину Олену політик залишив із маленькою дочкою на руках, яка народилася під час штурму Майдану 11 грудня 2013 року.

Весілля Ігоря Швайки та Олени. Фото: https://www.facebook.com/olena.shvayka

А п’ятою дружиною екснардепа у 2016 році стала луганська журналістка Ольга Дяченко. Відомо, що вона була прессекретаркою міністра Ігоря Швайки та головною редакторкою "Аграрної газети".

Ігор Швайка і його п’ята дружина Ольга Дяченко. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

Вони одружилися на початку квітня 2016 року, а вже у травні того ж року Швайка поділився знімками із глибоко вагітною дружиною, яка ось-ось мала народити. І невдовзі народила йому дочку Мирославу.

Ігор Швайка і Ольга Дяченко з дочкою Мирославою. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

Молодша дочка Мирослава та ймовірно один із синів Ігоря Швайки у 2019 році. Фото: https://www.facebook.com/ihor.shvayka

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