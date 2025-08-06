Пекін вперше показав, як виводить у море ядерний підводний човен: яким арсеналом володіє Китай

Підводний човен може нести до 12 балістичних ракет

Китайські державні ЗМІ опублікували кадри виходу на дальнє патрулювання підводного човна Type 094 "Цзінь". Він є носієм балістичних ракет із ядерною боєголовкою.

Про це повідомив журнал Military Watch. Зазначається, що у трансляції було показано одного з членів екіпажу, який пообіцяв "без вагань" запустити ядерні ракети, якщо отримає такий наказ.

Підводний човен вийшов з військово-морської бази Лунпо на острові Хайнань, де базується основна частина китайського стратегічного підводного флоту.

Сюжет примітний тим, що це перший випадок, коли китайські державні ЗМІ висвітлюють розгортання підводних човнів цього класу. За оцінками експертів, всього у Китаю лише чотири підводні човни, здатні нести балістичні ракети. Втім, тип 094 показує, що Пекін здійснив значний стрибок і скоротив технологічний розрив зі США та Росією.

Кадр із відео

Вигляд здалеку

Елемент управління

Один із членів екіпажу закриває люк

Китайці заявляють, що Type 094 має швидкість до 30 вузлів під водою, може працювати на глибині до 400 метрів та нести до 12 нових ракет JL-3. Однак очікується, що незабаром на воду спустять підводний човен типу 096, який зможе нести до 24 балістичних ракет, і тим самим стане одним з найбільш важкоозброєних підводних човнів у світі.

Згідно з звітом Міноборони США у 2023 році у Пекіна було близько 500 ядерних боєголовок, проте того ж року голова компартії Китаю Сі Цзіньпін повідомив про плани довести їхню кількість до 550 до 2027 року та до 900 до 2035 року.

Варто зазначити, що Китай є єдиною ядерною країною, яка взяла на себе зобов’язання не загрожувати застосуванням ядерної зброї країнам без зброї масового ураження, а також не застосовувати її першою.

Нагадаємо, регулярні ядерні погрози Росії у бік Заходу натрапили на жорстку відповідь США. Президент Дональд Трамп повідомив, що розпорядився вивести два ядерні підводні човни "куди треба", на випадок, якщо Москва ризикне його застосувати.