У кого більша бомба? Трамп готовий до ядерної війни з Росією — порівняння арсеналів

У Росії, на відміну від Заходу, вже давно втратили страх перед ядерною зброєю

Регулярні ядерні погрози Росії у бік Заходу минулого тижня неочікувано спровокували жорстку відповідь США. Президент Дональд Трамп запевнив, що його країна готова до ядерного конфлікту.

"Телеграф" розібрався в тому, у кого з цих двох країн насправді більше шансів на перемогу у ціих смертоносних перегонах.

Як Трамп поставив на місце росіян

У Росії на відміну від Заходу вже давно втратили страх перед ядерною зброєю. Росіяни настільки регулярно хваляться і погрожують своєю "ядеркою", що для багатьох ця тема стала досить повсякденною. Убогі акції на кшталт "Сарматмобілів", чиї учасники вимагають запустити ракети на Вашингтон, здається, втратили зв’язок із реальністю і не усвідомлюють наслідків такої війни, а може й самі не вірять у реалізацію своїх вимог.

Але найгірше, що цю риторику підтримують і на офіційному рівні. Колишній тимчасовий замінник Путіна на посаді президента Дмитро Медведєв став найтоксичнішим політиком РФ і регулярно розмахує ядерним кийком у своєму Telegram-каналі. Навіть звичайні люди вже перестали звертати увагу на його потоки маячні та погроз. Але Трамп звернув:

США проти Росії — порівняння ядерних потенціалів

Ці дві держави є найсильнішими ядерними державами у світі. За оцінками вчених, зараз у світі існує приблизно 12 700 бойових ядерних зарядів, з них понад 8 000 сконцентровані в руках двох країн – США та Росії (розрахунки та дані Federation of American Scientists). Якщо ж рахувати боєголовки, які списані, але поки не знищені в США та Росії, кількість зростає до 11 000 і це понад 90% світових запасів.

Видання Forbes, посилаючись на Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), підрахував, що на даний момент Росія має 5459 ядерних боєголовок, а США мають 5177. Вашингтон має 1770 розгорнутих боєголовок проти 1718, тоді як Москва має більше боєголовок на зберіганні — 2591 проти 1930.

Цими зарядами США може влаштувати 59 тисяч "Хіросім", а Росія — 63 тисячі.

Інфографіка Forbes.ua (США позначені жовтим, а Росія – зеленим)

При цьому кількість боєголовок – це лише пів справи. Дуже важливо мати ще й засоби, які можуть доставити ці боєголовки до ворога. І хоча в обох країн є ядерна тріада (ракети, підводні човни та стратегічна авіація), у Росії можливості в цьому плані набагато скромніші.

400 ракет Minuteman III, 14 субмарин "Огайо" та 65 бомбардувальників у США;

проти 333 ракет, 12 субмарин "Дельфін" та "Борей" та 58 літаків Ту-160 і Ту-95МС у Росії.

Ба більше, важливу роль відіграють і витрати на свої ядерні сили, щоб усе справно працювало та модернізувалося. А в цьому плані у росіян колосальне відставання від США :

У 2024 році США витратили на ядерні сили $56,8 млрд, а Росія лише $8,1 млрд.

Висновок: якщо за кількістю боєголовок можна говорити про паритет між Росією та США, то, за можливостями використання свого ядерного арсеналу, росіяни програють американцям. А відставання у фінансуванні своїх сил згодом лише збільшуватиме цю прірву між країнами.

Порівняння ядерних потенціалів Росії та США — Forbes

Чи реальна зараз ядерна війна?

Військовий оглядач Олег Старіков у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що, незважаючи на різні заяви, зараз геополітична обстановка не передбачає переростання конфлікту в ядерну війну. За його словами, реакція Трампа на висловлювання Медведєва була виправданою та правильною. Однак наступні стримані заяви з Вашингтона та Москви (від людей, які реально мають доступ до ядерної тріади) можуть говорити про те, що на найвищому рівні обидві сторони адекватно оцінюють ситуацію.

Щодо можливого переміщення підводних човнів США, то ці кроки Стариків оцінює скоріше як елемент тиску, ніж ескалації.

Щодо ядерних потенціалів:

"Передусім треба рахувати не боєголовки у країн, а рахувати кількість зброї, яка встановлена саме на носіях", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де Трамп здатний замінити Росію на енергетичних ринках, а де ні.