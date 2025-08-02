У Кремлі будуть нервувати: Трамп натякнув на готовність до ядерної війни з Росією

Трамп нагадав, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв насмілився погрожувати Сполученим Штатам

Президент США Дональд Трамп дав пояснення, чому він віддав наказ відправити атомні підводні човни на бойові позиції. За його словами, він зробив це, оскільки США почули погрозу та будуть захищати свій народ. Фактично, Трамп дав зрозуміти, що готовий до війни з Росією – в тому числі до ядерної.

Про це повідомляє Clash Report. Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв насмілився погрожувати Сполученим Штатам, тому "ми будемо захищати наш народ".

"Ну, нам довелося це зробити. Просто нам треба бути обережними. Пролунав погрозливий сигнал, і ми подумали, що це некоректно. Тому мені потрібно бути обережним. І я роблю це, виходячи з безпеки нашого народу. Пролунав сигнал загрози з боку колишнього президента Росії. А свій народ ми будемо захищати… Він говорив про ядерну зброю. Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими до цього і ми повністю готові", – зазначив американський президент.

Нагадаємо, 1 серпня Трамп наказав розмістити атомну зброю "у визначених районах" після останньої заяви відомого своєю пристрастю до міцного алкоголю експрезидента Росії Дмитра Медведєва. Глава Білого дому назвав це превентивною дією, а не прямою погрозою. В райони бойового чергування буде виведено атомні підводні човни з ядерними ракетами на борту.

Зазначимо, 15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12.

Після цього Кремль випустив на арену Медведєва — а той, у своїй звичній манері відповів на ультиматум і пригрозив США війною. Це була велика помилка: Трамп моментально відреагував, назвавши Медведєва "невдалим колишнім президентом", який все ще вважає себе главою Кремля та порадив відомому алкоголіку "стежити за своїми словами".