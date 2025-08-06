Пекин впервые показал, как выводит в море ядерную подлодку: каким арсеналом обладает Китай

Подлодка может нести до 12 баллистических ракет

Китайские государственные СМИ опубликовали кадры выхода на дальнее патрулирование подлодки Type 094 "Цзинь". Она является носителем баллистических ракет с ядерной боеголовкой.

Об этом сообщил журнал Military Watch. Отмечается, что в трансляции был показан один из членов экипажа, который пообещал "без колебаний" запустить ядерные ракеты, если получит такой приказ.

Подлодка вышла с военно-морской базы Лунпо на острове Хайнань, где базируется основная часть китайского стратегического подводного флота.

Сюжет примечателен тем, что это первый случай, когда китайские государственные СМИ освещают развертывание подлодок этого класса. По оценкам экспертов, всего у Китая лишь четыре подлодки, способные нести баллистические ракеты. Впрочем, тип 094 показывает, что Пекин совершил значительный скачок и сократил технологический разрыв с США и Россией.

Кадр из видео

Вид издали

Элемент управления

Один из членов экипажа закрывает люк

Китайцы заявляют, что Type 094 имеет скорость до 30 узлов под водой, может работать на глубине до 400 метров и нести до 12 новейших ракет JL-3. Однако ожидается, что вскоре на воду спустят подлодку типа 096, которая сможет нести до 24 баллистических ракет, и тем самым станет одной из самых тяжеловооруженных подлодок в мире.

Согласно отчету Минобороны США в 2023 году у Пекина было около 500 ядерных боеголовок, однако в том же году председатель компартии Китая Си Цзиньпин сообщил о планах довести их количество до 550 к 2027 году и до 900 к 2035 году.

Стоит отметить, что Китай является единственной ядерной страной, которая взяла на себя обязательство не угрожать применением ядерного оружия странам без оружия массового поражения, а также не применять его первой.

Напомним, регулярные ядерные угрозы России в сторону Запада наткнулись на жесткий ответ США. Президент Дональд Трамп сообщил, что распорядился вывести две ядерные подлодки "куда надо", на случай, если Москва рискнет его применить.