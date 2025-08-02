Ядерні човни без ядерки? У погрозах Трампа помітили цікаву деталь

Усього в США 14 атомних підводних човнів

Президент США Дональд Трамп, погрожуючи Кремлю, не уточнив дуже важливу інформацію. Адже не всі атомні човни Штатів мають ракети з ядерними боєголовками.

Про це пише Reuters. Видання також надіслало запит до Пентагону, аби отримати відповіді чи коментар, але наразі там мовчать.

Трамп розгніваний насмішками експрезидента Росії Дмитра Медведєва завив, що віддав наказ перевести два підводні човни у "вказані регіони". Але у США на озброєнні є човни з атомними двигунами і ті, що мають на озброєнні ядерні боєголовки.

Усього в США 14 атомних підводних човнів класу "Огайо", кожен з яких здатний нести до 24 балістичних ракет Trident II D5, здатних доставляти кілька термоядерних боєголовок на відстань до 4600 миль (7400 км). За даними групи з контролю над озброєннями Nuclear Threat Initiative, завжди на озброєнні знаходяться від 8 до 10 підводних човнів класу "Огайо".

Підводний човен "Огайо"

Наразі ж не відомо, які саме човни "у визначених регіонах" і чи дійсно вони озброєні ядеркою. Однак така зміна риторики Трампа вже впливає і на Білий дім, адже там дедалі більше "яструбів війни". Як пише WP, у Сенат активно проштовхують ідею збільшення бюджету для Пентагону.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в США хочуть швидко озброїти Україну і чому це може не спрацювати.