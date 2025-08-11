Нове вторгнення чи навчання? Сотні військових Росії прибули до Білорусі

Зафіксовано і рух техніки

До Білорусі прибули сотні російських військових на спільні навчання. Розвідка і прикордонники продовжують стежити за ситуацією.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, також до Білорусі прибуло і кілька десятків одиниць техніки. Ба більше, певна частина армії самопроголошеного президента Олександра Лукашенко приїхала в Росію, теж для навчань.

Наразі підрозділи розвідки Міністерства оборони та ДПСУ відстежують подальше можливе прибуття до Білорусі російських підрозділів. Їх кількість дасть змогу зрозуміти масштаби навчань та ймовірну загрозу.

"Бо цей напрямок, як і раніше, для нас загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", — пояснив речник ДПСУ.

Демченко підкреслив, що поточна кількість російських сил у Білорусі не становить суттєвої загрози. Наразі біля українського кордону не сформовано ударних угруповань, але пильнувати ситуацію слід.

Білорусь на карті

Що відомо про навчання у Білорусі

Росія та Білорусь планують провести спільні навчання "Захід-2025" у середини вересня. Вже зараз фіксується прибуття армій на обидві території. В Кремлі, як завжди запевняють, що ці маневри нібито матимуть виключно оборонний характер. Навчання буде спрямоване на відпрацювання дій у разі можливої агресії проти так званої Союзної держави.

