Риск вторжения реальный? Что говорят в Польше о военных учениях россиян в Беларуси

Минобороны Польши рассказал "Телеграфу" о ситуации с учениями "Запад-2025"

Учения России и Беларуси "Запад-2025" могут представлять реальную угрозу для Польши и других государств. Так как есть немалый риск провокаций и не только.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Польши по запросу "Телеграфа". Отмечается, что Варшава полностью вовлечена в консультации с союзниками и продолжает оценивать динамику среды безопасности.

Минобороны Польши не только анализирует последствия для безопасности НАТО, но и готовит ответные меры.

"Польша считает реальным риск умышленных провокаций во время "Запад-2025", в частности кибератак, глушение сигнала GPS или локальных военных инцидентов, направленных на проверку реакции НАТО", — говорится в сообщении.

В Варшаве добавили, что с 2021 года Беларусь несет ответственность за многочисленные враждебные действия против Польши. Речь идет об использовании миграции как инструмента дестабилизации ситуации на общей границе. К тому же мир до сих пор помнит действия России во время учений "Запад-2021", которые фактически завершились вторжением в Украину.

Поэтому современные учения вызывают беспокойство. Тем более, что Россия и Беларусь на них обменивается "опытом" полученным в войне против Украины. Это в Польше расценивают как агрессивное поведение и углубление сотрудничества между двумя странами.

