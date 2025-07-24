Спалахнула нова війна? Що сталось між Таїландом і Камбоджі (фото, відео)

Таїланд і Камбоджі обмінялись ударами

У четвер, 24 липня, Таїланд завдав авіаційних ударів по військових цілях у Камбоджі. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку бойових дій.

Про це пише AP News. Зазначається, що вже відомо про загиблих та постраждалих.

Відомо, що Таїланд ударив зі своїх винищувачів по Камбоджі уздовж спірного кордону. Ця атака сталася через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні. Згодом друге регіональне військове командування Таїланду на північному сході повідомило про "знищення" двох камбоджійських регіональних військових штабів.

Що там відбувається зараз

Відомо, що 24 липня уздовж спірного кордону почались збройні зіткнення між тайськими та камбоджійськими силами. Камбоджа обстріляла тайську армійську базу в районі поблизу стародавнього храму Та Муен Тхом.

Кордон Таїланду та Камбоджі

При цьому тайці переконані, що армія Камбоджі пустила дрон перед храмом, перш ніж відправити війська зі зброєю. Однак у Камбоджі це спростовують і наполягають, що тайські солдати відкрили вогонь першими. Вони також звинуватили Таїланд в ударі по цивільному району в сусідньому районі Кап Чоенг у провінції Сурін.

За останніми даними, відомо, що загинуло щонайменше 11 цивільних (за іншими даними – 2–12), близько 40 000 осіб евакуйовано з 86 тайських сіл.

Наслідки атаки

Наслідки удару

Чому почались удари

Основним об'єктом суперечок називають стародавній індуїстський храм Преа Віхеар (XI ст.), розташований на спірній ділянці кордону. Саме там пролунали вибухи 24 липня. Ще у 1962 році Міжнародний суд ООН визнав храм територією Камбоджі, але прилеглі території (4.6 км²) залишаються предметом суперечки з Таїландом.

Преа Віхеар

Загострення ситуація почалось навесні 2025 року, коли на одній зі спірних ділянок почалась стрілянина, внаслідок якої загинув камбоджійський солдат. З того часу обидві країни зосередили війська вздовж кордону та обмежили сухопутні переходи, які є важливими торговими шляхами.

До цього додалось і нестійка ситуація у внутрішній політиці Таїланду, адже прем'єр-міністерка Паетонгтарн Шинаватра була відсторонена з посади після витоку записів її переговорів з колишнім лідером Камбоджі. Вона намагалась вирішити ситуацію без бойових дій, але суспільству це не сподобалось.

Окрім цього, напочатку липня один з тайських солдатів підірвався на протипіхотній міні на спірній території. Після цього Таїланд розпочав дипломатичну кампанію проти Камбоджі. Бангкок поінформував іноземних військових аташе та дипломатів, які працюють у країні, і домагався, щоб вони вжили заходів відповідно до Конвенції ООН про заборону протипіхотних мін.

Додамо, що конфлікт Таїланду і Камбоджі не новий. Країни мають давню історію прикордонної напруженості, яка після конфлікту 2011 року була більш-менш стабільною. У травні цього року Камбоджа звернулася до Міжнародного суду ООН у Гаазі з проханням допомогти врегулювати питання про чотири спірні території — храм Преа Віхеар, зона навколо храму Та Мьонг Том, район Пойпет – Са Каєо та гірський хребет Пном Донг Рек. Однак Таїланд наголосив, що не визнає юрисдикцію суду щодо цього питання.

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