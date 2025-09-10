Лукашенко готує базу для "Орєшніків" під Мінськом: як вона виглядає із супутника

База була практично занедбана з радянських часів

Білорусь з 2022 року почала активно облаштовувати свої військові об’єкти та розпочала будівництво нових. Дві нові бази знаходяться безпосередньо біля кордону України, а одна з них, на думку аналітиків, готується під розміщення "Орєшніка".

Про це йдеться у матеріалі журналістів "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"). Вони проаналізували свіжі знімки супутника Planet Lab і склали інтерактивну карту нових військових баз.

Одна з них розташована на південь від Мінська на території радянської бази "Військовий табір №25 "Павлівка". У минулому там розміщувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. Після розвалу СРСР базу повністю знищили.

Експерти вважають, що саме там може бути розміщений російський комплекс "Орєшнік". За словами Володимира Путіна, він може бути розміщений в Білорусі до кінця 2025 року.

База Павлівка у 2023 році

Та ж база у 2025 році

На знімках від серпня 2025 року видно, що там вже з’явилися складські приміщення та фортифікації, ангари для техніки та фундаменти для інших будівель. Біля бази також є ще три майданчики, які з’єднані автошляхами.

Основна база зліва, вона з’єднана з ще трьома об’єктами

Радянська база існувала тут з 1959 до 1993 року, а розташовувалися тут спочатку балістичні ракети середньої дальності Р-12, і потім мобільні комплекси "Піонер" і "Тополь". У 1993 році Білорусь стала частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, після чого 306-й полк був знятий з бойового чергування і передислокувався до Росії, а пізніше був розформований.

Якийсь час база ще використовувалася як склад артилерійських снарядів, проте після пожежі у вересні 1996 року з військовим минулим було покінчено. У 2005 році на одній із ділянок бази відкривали Лікувально-трудовий профілакторій №3, проте решта залишалася у запустінні.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 1 вересня, розпочалися військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Взаємодія-2025" у їх рамках заплановано відпрацювання ядерного удару.

Раніше "Телеграф" розповідав, про яку саме зброю може йтися, а також навіщо Росія передає білоруській армії досвід війни і чи є загроза для України.