Лукашенко готує базу для "Орєшніків" під Мінськом: як вона виглядає із супутника
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
База була практично занедбана з радянських часів
Білорусь з 2022 року почала активно облаштовувати свої військові об’єкти та розпочала будівництво нових. Дві нові бази знаходяться безпосередньо біля кордону України, а одна з них, на думку аналітиків, готується під розміщення "Орєшніка".
Про це йдеться у матеріалі журналістів "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"). Вони проаналізували свіжі знімки супутника Planet Lab і склали інтерактивну карту нових військових баз.
Одна з них розташована на південь від Мінська на території радянської бази "Військовий табір №25 "Павлівка". У минулому там розміщувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. Після розвалу СРСР базу повністю знищили.
Експерти вважають, що саме там може бути розміщений російський комплекс "Орєшнік". За словами Володимира Путіна, він може бути розміщений в Білорусі до кінця 2025 року.
На знімках від серпня 2025 року видно, що там вже з’явилися складські приміщення та фортифікації, ангари для техніки та фундаменти для інших будівель. Біля бази також є ще три майданчики, які з’єднані автошляхами.
Радянська база існувала тут з 1959 до 1993 року, а розташовувалися тут спочатку балістичні ракети середньої дальності Р-12, і потім мобільні комплекси "Піонер" і "Тополь". У 1993 році Білорусь стала частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, після чого 306-й полк був знятий з бойового чергування і передислокувався до Росії, а пізніше був розформований.
Якийсь час база ще використовувалася як склад артилерійських снарядів, проте після пожежі у вересні 1996 року з військовим минулим було покінчено. У 2005 році на одній із ділянок бази відкривали Лікувально-трудовий профілакторій №3, проте решта залишалася у запустінні.
Як повідомлялося раніше, у понеділок, 1 вересня, розпочалися військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Взаємодія-2025" у їх рамках заплановано відпрацювання ядерного удару.
Раніше "Телеграф" розповідав, про яку саме зброю може йтися, а також навіщо Росія передає білоруській армії досвід війни і чи є загроза для України.