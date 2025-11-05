Проблеми із пам’яттю? Путін знову забрехався на рівному місці про улюблений "Орєшнік"

У ЦПД розкрили неправдиву інформацію

Російського президента Володимира Путіна в черговий раз спіймали на брехні й зараз йдеться про нібито запуск виробництва "Орєшніка", який він анонсував. Ось тільки глава Кремля забув одну важливу річ — ще рік тому він заявляв про запуск серійного виробництва.

Що потрібно знати:

Путін говорив про початок серійного виробництва "Орєшнік" у 2024 році, однак у листопаді 2025 він знову каже, що в Росії нібито розпочато серійне виробництво цієї ракети.

По Україні росіяни змогли вдало використати цю ракету лише один раз

Росія використовує "Орєшнік" як інструмент пропаганди та залякування

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зазначається, що в листопаді 2024 року після удару по Дніпру Путін почав регулярно заявляти про початок серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік".

Що Путін говорив про "Орєшнік" за останній рік. Інфографіка: ЦПД

Центр проаналізував ці заяви та встановив суперечність у риториці російського диктатора: він ще раз оголошує старт виробництва "ліщини", хоча раніше вже звітував, що воно давно продовжується йдеться у повідомленні.

У ЦПД вважають, що Росія використовує "Орєшнік" як інструмент пропаганди та залякування, що демонструє відсутність у РФ готовності до конструктивного діалогу.

Що відомо про "Орєшнік"

Вперше інформація про ракету з’явилася у публічному просторі у 2024 році. Тоді її називали міжконтинентальною балістикою. Передбачалося, що це розробка на базі російського комплексу РС-26 "Рубіж". Ракета має такі характеристики:

Дальність польоту : до 5000 км.

: до 5000 км. Швидкість : близько 13 500 км/год.

: близько 13 500 км/год. Вага : понад 40 тонн, з яких 1500 кг припадає на бойову частину. Решта – це "начинка" і паливо.

: понад 40 тонн, з яких 1500 кг припадає на бойову частину. Решта – це "начинка" і паливо. Кількість бойових блоків : до шести.

: до шести. Тип палива : твердопаливна система, яка дозволяє ракеті летіти так далеко і швидко.

: твердопаливна система, яка дозволяє ракеті летіти так далеко і швидко. Точність : кругове відхилення (так зване КВО) від мети може становити до 100 м. Як для носія ядерної зброї, це несуттєво, а як для "високоткової ракети" — майже гарантованого промаху.

: кругове відхилення (так зване КВО) від мети може становити до 100 м. Як для носія ядерної зброї, це несуттєво, а як для "високоткової ракети" — майже гарантованого промаху. Вартість : виготовлення ракети коштує приблизно 20-40 млн доларів США за одиницю.

Характеристики "Орєшніка". Інфографіка "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки ракет "Орєшнік" може мати Кремль. Варто зазначити, що голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що Сили оборони у 2023 році на полігоні "Капустін Яр" знищили одну пускову "Орєшніка" разом із боєприпасом. Тоді про цю ракету було мало що відомо, тому про операцію довгий час знало лише обмежене коло осіб, серед яких Зеленський та кілька президентів інших країн.