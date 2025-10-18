У Росії пригрозили Швеції "Орєшніком": що сталося

Російський чемпіон погрожує всім поспіль після початку великої війни в Україні

Чотирьохразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов накинувся на олімпійського чемпіона в цьому ж виді спорту Себастьяна Самуельссона. Напередодні швед обурився відновленням прав та привілеїв паралімпійських комітетів Росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ).

Що потрібно знати

Самуельссон виступив проти повернення РФ у міжнародний паралімпійський спорт

Тихонов образив шведа

Російський чемпіон також пригрозив шведам "Орєшніком"

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Тихонов також згадав так зване "Льодове побоїще" — битву на Чудському озері 1242 року.

Сволоти. Йому треба нагадати про Чудське озеро, коли вони там потонули. Нехай голос не піднімає проти Росії, бо прилетить "Орєшнік-2" і ніякого Самуельсона не буде. Олександр Тихонов

Олександр Тихонов

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. У той же день президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що РФ застосувала новітню ракету середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

Зазначимо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Нещодавно радянський чемпіон накинувся на шведську лижницю, яка задумалася про бойкот Олімпіади-2026 у разі допуску російських атлетів.