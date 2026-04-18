Білорусь - загроза не тільки Україні. Які плани Кремля може втілити Мінськ

Білоруський чинник треба включити в будь-які переговорні процеси

Білорусь виступає для Росії не тільки як плацдарм у війні проти України, а й як загроза країнам Балтії. Адже Кремль може розмістити свою армію, зброю будь-де, не тільки біля українського прикордоння.

Про це "Телеграфу" розповів опозиційний білоруський громадський діяч та політолог Дмитро Болкунець.

За словами політолога, територія Білорусі може розглядатися Росією як стратегічний ресурс для дій проти України та проти країн Балтії. Тому наразі розглядається ризик посилення контролю над Білоруссю аж до фактичної втрати нею самостійності, а також розміщення на її території значного російського військового угруповання.

Білорусь та Україна на карті

При цьому, на думку Болкунця, критично важливим є включення білоруського чинника в будь-які майбутні переговорні процеси та можливі мирні угоди.

"У таких документах мають бути закріплені положення щодо гарантії суверенітету та територіальної цілісності Білорусі, про неприпустимість розміщення на її території ядерної зброї та іноземних збройних сил, про виведення вже розміщених російських військових сил, а також про заборону використання території Білорусі для військових дій проти третіх країн", — каже політолог.

Він наголошує, що Білорусь залишається буферною зоною, якою може скористатися Москва. І кожна нова хвиля тривоги навколо Мінська — це нагадування про те, що ця проблема нікуди не зникла.

Водночас ознак повноцінної підготовки Білорусі до вторгнення немає. Але тема залишається важливим фактором тиску і потребує постійного моніторингу. Загроза з півночі оцінюється як потенційна, але не негайна.

