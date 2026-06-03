Не поспішайте нести на смітник: як пінопластові лотки допоможуть в домі, на городі і навіть заощадити гроші

Є шість корисних способів повторного використання

Лотки з пінопласту, в яких зазвичай продають м’ясо, найчастіше опиняються у смітнику. Проте цей легкий і вологостійкий матеріал може стати у пригоді в побуті, якщо дати йому друге життя.

Такі способи допомагають не тільки зменшити кількість сміття, а й раціональніше використовувати речі. Детальніше про ці лайфхаки розповіли у виданні "Los Andes 142".

Як можна використати пінопластові лотки вдома

Город

Одне з найпопулярніших застосувань — використання таких лотків для вирощування розсади. Вони добре підходять як прості мініконтейнери для насіння та молодих рослин.

Органайзери

Також їх часто застосовують як органайзери для дрібниць. У них зручно зберігати шурупи, косметику або інші дрібні речі, які зазвичай створюють безлад.

Тарілочка для квітки

Ще один варіант — використання як підкладки під вазони. Це допомагає захистити поверхні від вологи та плям.

Малювання

У домашніх творчих проєктах лотки можуть слугувати піддонами для фарб або змішування матеріалів. Їх легко мити або просто викинути після використання.

Утеплення

Деякі також застосовують пінопласт як утеплювач для місць, де перебувають тварини, адже він допомагає зберігати тепло.

Дитяча творчість

Крім того, матеріал підходить для дитячих виробів — його легко різати, фарбувати та використовувати для творчості.

Як використати пінопластові лотки. Фото: Згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як використати стару футболку з користю.